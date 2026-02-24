El libertad bajo fianza el exembajador de Reino Unido en EEUU Peter Mandelson

Durante el proceso de investigación en torno a la figura de Peter Mandelson, han salido a la luz documentos y transferencias bancarias que muestran pagos procedentes de cuentas de Jeffrey Epstein hacia el exfuncionario británico, según datos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esta información se dio a conocer como parte de los más de tres millones de archivos revelados el pasado 30 de enero sobre el caso Epstein, donde figuran tres transferencias de 25.000 dólares —un total superior a 63.000 euros— enviadas a Mandelson entre los años 2003 y 2004 desde cuentas del multimillonario en el banco JP Morgan. Este hecho se suma a la difusión de correos electrónicos que vinculan al exembajador con el delincuente sexual estadounidense, conformando uno de los componentes principales del caso que investiga la Policía Metropolitana de Londres.

Según informó la agencia Europa Press, Peter Mandelson, quien ocupó el cargo de embajador del Reino Unido en Estados Unidos y anteriormente fue ministro en dos gobiernos laboristas, permaneció algunas horas bajo custodia el lunes tras ser arrestado en su residencia en el distrito de Camden. La detención se llevó a cabo bajo sospechas de mala conducta en un cargo público, en relación directa con sus supuestos lazos con Epstein y la presunta revelación de información reservada cuando formaba parte del Gobierno británico entre 2007 y 2010.

En la madrugada del martes, un portavoz de la Policía Metropolitana de Londres confirmó que el detenido, descrito en el comunicado oficial como un hombre de 72 años, había quedado en libertad bajo fianza, quedando a disposición judicial mientras prosigue la investigación. Las autoridades policiales resaltaron la necesidad de proteger la integridad de las pesquisas y, por ello, evitaron ofrecer detalles adicionales sobre el proceso o sobre las pruebas recabadas hasta ahora. Mandelson calificó de “falsas” las acusaciones en su contra tras su detención.

El medio Europa Press detalló que la trayectoria política y diplomática de Mandelson lo llevó a ocupar destacados cargos, como los de ministro para Irlanda del Norte y ministro de Finanzas durante la administración de Tony Blair. Además, ejerció funciones como comisario europeo de Comercio y, más recientemente, fue nombrado embajador en Washington en diciembre de 2024, puesto del que fue destituido en septiembre después de que surgieran evidencias clave en la investigación.

Según reportó Europa Press, la salida de correos electrónicos comprometedores y evidencia financiera derivó en la salida de Mandelson del Partido Laborista a comienzos de febrero. Las sospechas en su contra se centran en la presunta filtración de información a Epstein sobre temas sensibles, concretamente sobre el rescate económico de 500.000 millones de euros que se preparaba en la Eurozona en 2010, durante el Gobierno de Gordon Brown.

El nombramiento de Mandelson en la embajada británica en Estados Unidos poco antes de estallar el escándalo ha supuesto un desafío directo para el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer. Según publicó Europa Press, Starmer pidió disculpas públicas por haber depositado su confianza en Mandelson, declarando desconocer la magnitud y el alcance exactos de los vínculos de este último con Epstein al momento de designarlo en el cargo.

Por su parte, la Policía Metropolitana subrayó que la liberación bajo fianza no implica cierre de las investigaciones y que aún restan diligencias por completar. Este caso ha conmocionado el ámbito político británico ante la dimensión de las pruebas difundidas recientemente en torno a la relación entre Mandelson y Epstein, así como por la importancia de los cargos anteriores que ostentó el exfuncionario.