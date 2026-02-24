El FC Barcelona prevé aumentar en 350 millones los ingresos de asientos VIP del Spotify Camp Nou

El modelo de titularidad para asientos VIP en el Spotify Camp Nou establece opciones innovadoras para empresas y profesionales, permitiendo no solo la adquisición sino también la gestión flexible de los derechos sobre esos espacios exclusivos. Según detalló el FC Barcelona en un comunicado recogido por distintos medios, los titulares podrán revender sus licencias, devolverlas, pausarlas por una temporada entera o comercializar determinados partidos por medio del propio club. Esta fórmula brinda una versatilidad nunca antes presente en la explotación de hospitality del estadio y introduce una nueva vía de rentabilización orientada al tejido empresarial, basada en la estabilidad contractual y la flexibilidad operativa. La principal noticia, reportó el medio, es que la entidad catalana ha revisado al alza sus previsiones: estima que los ingresos generados a través de asientos VIP y nuevos patrocinios sumarán unos 350 millones de euros adicionales cuando el renovado espacio pueda funcionar a plena capacidad.

De acuerdo con la información difundida por el club, la reformulación de la oferta se apoya en una estrategia comercial lanzada hace meses, que ya está generando “resultados muy positivos”. FC Barcelona subrayó que este salto en la gestión tiene como objetivo triplicar la oferta premium respecto al anterior estadio, consolidando el Camp Nou como un referente internacional en hospitalidad corporativa. A la propuesta de nuevos asientos VIP, el club añadió el acceso a una plataforma denominada Business Club, orientada expresamente a empresas. Dicha plataforma permitirá a los titulares participar en encuentros de networking cada año, extendiendo la experiencia de hospitalidad más allá de la jornada de partido y asociándola a la creación de oportunidades comerciales y relaciones profesionales a lo largo de la temporada.

El medio indicó que la ejecución de esta estrategia se encuentra ya en marcha, con la primera fase que ofrece cerca de 2.000 asientos bajo este nuevo esquema de licencias. El plan del club es continuar incrementando la cifra de forma progresiva, con un enfoque en la escalabilidad y el mantenimiento de la exclusividad, factores que buscan garantizar una demanda sostenida y el posicionamiento premium del producto. El FC Barcelona detalló que cuando concluya la renovación del Spotify Camp Nou, el estadio alcanzará aproximadamente 9.400 localidades VIP, resultado de combinar las 5.400 ya comercializadas, las 3.000 nuevas que se introducirán en el mercado y futuras adiciones mediante contratos vigentes. Además, se prevé habilitar 1.000 posiciones adicionales, cuyo uso estratégico se definirá en fases posteriores.

En cuanto al esquema de precios y condiciones, el club informó que el importe de las licencias para los asientos VIP fluctuará entre 20.000 y 80.000 euros, con variación según la localización y la duración del contrato, que puede establecerse entre 15 y 30 años. Las anualidades vinculadas a estos derechos oscilarán entre 6.000 y 12.000 euros. Este modelo, según publicó el propio club, busca combinar exclusividad, previsibilidad financiera y compromiso a largo plazo, elementos que consideran esenciales para un posicionamiento robusto en el segmento corporativo internacional.

El FC Barcelona explicó que la ampliación de la oferta VIP significa multiplicar por 3,5 la capacidad de hospitality respecto al modelo anterior. El medio consignó que esta expansión forma parte de una visión más amplia, en la cual la hospitalidad del estadio se proyecta como una herramienta para la interacción empresarial permanente, lejos de limitarse al uso durante los partidos. Además del confort y el servicio, la directiva del club destaca las mejoras en tecnología y personalización que acompañan al nuevo estadio, con la intención de convertir al Spotify Camp Nou en un ejemplo global para la industria del deporte y el espectáculo.

Diferentes responsables del club defendieron, según informó el medio, que el rediseño refuerza la imagen del FC Barcelona como una entidad innovadora, capaz de anticiparse a la evolución de los estadios de élite y de liderar la transición hacia un modelo basado en la experiencia completa del usuario, el cliente y el socio. Los nuevos acuerdos comerciales y el atractivo renovado para patrocinadores también forman parte relevante del plan, orientándose tanto a garantizar ingresos recurrentes como a revalorizar la marca institucional a escala internacional.

La implementación del nuevo Barça Hospitality responde, explicó el medio, a la necesidad de dar respuesta a una demanda creciente de experiencias personalizadas y de alto valor añadido entre los clientes empresariales. El club remarcó que este diseño impulsa la previsibilidad de los ingresos, facilita la planificación a largo plazo tanto para la entidad como para sus clientes y, al mismo tiempo, protege la exclusividad central del producto ante un entorno competitivo cada vez más exigente.