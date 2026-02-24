Detenida por presuntamente maltratar a su hija menor

Los informes entregados a la Fiscalía de Menores incluyeron un registro detallado de las lesiones y el historial de incidencias observado por el colegio, lo que impulsó la acción inmediata de las autoridades. Según informó el medio diario 'Sur', la Policía Nacional intervino tras la alerta efectuada desde el colegio donde estudia la menor, ubicada en Málaga, que notificó al 091 un posible caso de maltrato familiar.

De acuerdo con la información publicada por diario 'Sur', el cuerpo docente detectó que la niña, de ocho años, presentaba hematomas y otras lesiones recurrentes cada vez que asistía al centro. Estas señales preocupantes motivaron a los profesionales a trasladarla a un centro de salud, acompañándola ante la sospecha de que las lesiones no eran accidentales.

La presencia de marcas y heridas en la menor había sido documentada durante varios meses por el personal escolar, lo que permitió realizar un seguimiento continuo y acumular evidencia que apuntaba a una situación de riesgo en el entorno familiar. Según reportó diario 'Sur', fue durante una de estas visitas médicas cuando los docentes comunicaron sus sospechas a las autoridades.

La Policía Nacional inició entonces una investigación formal. Los agentes se entrevistaron con el equipo educativo, que proporcionó información sobre los episodios reiterados de lesiones en la menor. Aunque la niña explicó en un principio que sus heridas se debían a caídas o a accidentes durante el juego, las indagaciones policiales, basadas en testimonios y otros indicios, apuntaron a que los daños físicos se habrían producido como consecuencia de puñetazos y golpes con objetos como una zapatilla o un cinturón. Según la versión consignada por diario 'Sur', estos actos de presunto maltrato serían ejercidos por la madre.

Las diligencias derivadas de la investigación policial culminaron con la detención de la mujer de 30 años el 12 de febrero. De acuerdo con el relato de diario 'Sur', la madre quedó a disposición judicial un día después, el 13 de febrero, mientras las actuaciones quedaban a cargo de la Fiscalía de Menores, organismo encargado de evaluar la situación y determinar las responsabilidades legales y las medidas de protección requeridas para la niña.

Fuentes policiales consultadas por el medio confirmaron la presunta implicación de la mujer en un delito de malos tratos en el ámbito familiar. Desde el colegio se comunicó toda la información relevante a las autoridades, cumpliendo el protocolo de prevención y denuncia ante potenciales situaciones de maltrato infantil.

La investigación judicial sigue en curso, mientras la Fiscalía de Menores analiza tanto los informes médicos como los testimonios recopilados en el proceso. Según detalló diario 'Sur', la intervención oportuna del personal docente y la coordinación entre los sectores educativos, sanitarios y policiales han resultado claves para poner a salvo a la menor y activar los mecanismos de protección previstos en estos casos.