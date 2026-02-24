Buscan a una joven de 23 años y a su hijo de dos años desaparecidos en Barcelona el pasado 12 de febrero

Las comunicaciones de WhatsApp entre María Paula M. y su familia tras su desaparición resultaron esporádicas y cortas, y cesaron de forma intermitente en los días posteriores al incidente, lo que ha incrementado la inquietud sobre su situación. La joven de 23 años y su hijo Seitka Layne M., de apenas 23 meses, fueron vistos por última vez el 12 de febrero en las instalaciones de una residencia de servicios sociales en Barcelona. Desde esa fecha, no se ha confirmado su paradero ni se dispone de información clara sobre su ubicación, tal como detalló la asociación SOS Desaparecidos.

De acuerdo con la información aportada por el entorno familiar y difundida por SOS Desaparecidos, la desaparición de ambos se considera un caso de “alta vulnerabilidad”, dado que involucra a una madre joven y a un niño pequeño, en una situación catalogada de fragilidad emocional para la joven madre. El medio de soporte social en el que residían fue el último escenario donde se les vio, según consignó la organización este martes.

El medio SOS Desaparecidos explicó que la madre de María Paula fue la última persona en sostener contacto directo con ella, luego de que la joven le comunicara que no se sentía bien y que acudiría a una consulta médica. Después de ese mensaje, solo se mantuvieron algunos intercambios mediante WhatsApp, pero María Paula no brindó datos concretos sobre su paradero y evitó las llamadas telefónicas. Conforme avanzaron los días, estas interacciones dejaron de producirse.

La familia de la joven señaló que María Paula enfrenta un periodo de especial vulnerabilidad emocional, hecho que, sumado a la edad de su hijo, refuerza la gravedad de la desaparición. Manifestaron su creciente preocupación ante la imposibilidad de localizar a ambos y apelaron públicamente a la colaboración ciudadana, afirmando en sus declaraciones: “Pedimos a la ciudadanía que, por favor, nos ayuden. Se trata de una situación de urgencia. Necesitamos saber que María Paula y el bebé están bien. Necesitamos volver a verlos. Ayúdennos a encontrarlos”, según replicó SOS Desaparecidos.

La organización remarcó la necesidad de máxima difusión del caso y facilitó diferentes vías de contacto para remitir cualquier información relevante. Todas aquellas personas que dispongan de datos sobre el paradero de María Paula M. o de su hijo Seitka Layne M. pueden comunicarse con los servicios de emergencia a través del 112, la Policía Nacional (091), la Guardia Civil (062), o con los propios teléfonos de la asociación: 649 952 957 y 644 712 806. La entidad subrayó: “La colaboración ciudadana es esencial para lograr su pronta localización y garantizar su seguridad”.

Según publicó SOS Desaparecidos, la urgencia del caso responde a factores tanto personales como contextuales, dado el estado emocional declarado por la joven madre y las características especiales del niño desaparecido. El entorno social y familiar permanece en vigilancia y en contacto con las autoridades, mientras las labores de búsqueda continúan activas en Barcelona.