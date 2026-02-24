Agencias

Argentina lanza un bono en dólares para captar hasta 1.698 millones de euros y pagar vencimientos en julio

Argentina ha anunciado la emisión de un bono en dólares para captar hasta 2.000 millones de dólares (1.698 millones de euros) destinado a pagar vencimientos en julio de este año con bonistas privados.

De esta manera, y a partir de las próximas licitaciones quincenales, se incorporará la colocación de un bono denominado en dólares por un total de hasta 150 millones de dólares (127 millones de euros) por subasta, según informó la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía en su cuenta de 'X'.

Asimismo, se realizará una segunda ronda el día siguiente a cada licitación para ampliar la emisión por hasta 100 millones de dólares adicionales (84 millones de euros) al precio de corte de la subasta.

El bono tendrá una tasa nominal anual del 6% y vencerá el 29 de octubre de 2027.

