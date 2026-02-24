Aerolíneas normalizan operaciones en el estado mexicano de Jalisco tras ola de violencia

Ciudad de México, 24 feb (EFE).- El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó este martes que las aerolíneas en el estado mexicano de Jalisco operan de nuevo “con regularidad”, después de la ola de violencia tras la muerte del Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el pasado domingo.

El GAP, empresa mexicana responsable de administrar las rutas aeroportuarias, precisó que en un comunicado que los aeropuertos de las ciudades de Guadalajara y Puerto Vallarta, las más afectadas por la violencia, tienen ya el 95 % de sus operaciones activas.

“Las aerolíneas nacionales e internacionales han restablecido paulatinamente sus itinerarios en ambas terminales, después de dos días de presentar demoras y cancelaciones”, señaló el documento.

Todas las aerolíneas operan con normalidad, salvo la canadiense Flair Airlines, según el GAP, que señala que las terminales de los dos aeropuertos cuentan con la vigilancia permanente de la Guardia Nacional mexicana.

En medio de la incertidumbre y los disturbios provocados por la muerte del capo mexicano, las aerolíneas cancelaron el domingo todas las operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales en Puerto Vallarta, mientras que el Aeropuerto de Guadalajara mantuvo operaciones normales con una fuerte presencia de fuerzas federales.

De hecho, las operaciones de compañías estadounidenses y canadienses a Puerto Vallarta, uno de los principales destinos turísticos de México, se detuvieron durante la jornada del lunes.

Incluso el Aeropuerto de Puerto Vallarta mostraba el lunes vuelos cancelados de las estadounidenses United, Delta, Sun Country, Alaska Airlines, y Southwest, y las canadienses Westjet y Air Canada. EFE