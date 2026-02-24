Aduanas de EEUU dejarán de recaudar desde hoy los aranceles anulados por el Supremo

El anuncio realizado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos sobre el cese de la recaudación de ciertos aranceles adicionales incluyó una notificación directa a los transportistas a través de su sistema de mensajería. Según detalló este organismo y tal como informó la agencia de noticias, estas medidas dejarán de aplicarse desde las 00:00 horas (hora del Este) del 24 de febrero de 2026 para las mercancías destinadas al consumo, tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo que consideró ilegal la utilización de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer dichos aranceles.

El medio reportó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza remarcó que la orden solo afecta a los gravámenes derivados de la IEEPA, normativa aprobada en 1977, y no modifica otros aranceles vigentes sobre importaciones. Esta comunicación se realizó un día después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolviera que el entonces presidente Donald Trump había excedido sus competencias al valerse de la mencionada ley para instituir las tarifas adicionales.

De acuerdo con la información publicada, la decisión del máximo tribunal implica que los derechos ad valorem impuestos bajo la IEEPA deberán dejar de cobrarse y sus modificaciones o enmiendas también perderán vigencia. El medio indicó que ese conjunto de gravámenes ilegales ya no se aplicará en adelante a ninguna mercancía que ingrese o se retire de los depósitos de importación con destino a consumidores, a partir de la fecha establecida.

La respuesta del expresidente Donald Trump no se hizo esperar. Según publicó la fuente original, Trump tildó la decisión judicial de “ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiestadounidense”, y anunció una nueva represalia arancelaria. Concretamente, declaró que, tras una revisión exhaustiva del fallo del Tribunal Supremo, subiría “con efecto inmediato” el arancel global del 10% al 15%, alegando que este nuevo nivel se ajusta plenamente a los parámetros legales.

La agencia consignó que estas declaraciones tuvieron lugar el sábado posterior al fallo, y que forman parte de una estrategia de reacción ante el dictamen contrario a su política arancelaria. El Gobierno, a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, puntualizó que la orden ejecutiva presidencial solo abarca los aranceles creados mediante la IEEPA, sin interferencia sobre otras tasas a la importación que permanecerán activas.

El dictamen del Tribunal Supremo hace referencia directa a los límites del poder ejecutivo tras la implementación de la IEEPA en 1977. Según explicó el medio, la resolución señala que el entonces presidente Trump superó la autoridad conferida por dicha legislación al imponer aranceles adicionales que, en opinión de los jueces, no se respaldaban ni en el texto ni en el espíritu de la ley.

El servicio de mensajería de la oficina aduanera sirvió para comunicar de manera inmediata el alcance de la suspensión, confirmando a los operadores logísticos y transportistas el fin de “ciertas medidas arancelarias” que ya no tendrán vigencia en toda la cadena de importación de productos afectados. Este anuncio otorga certidumbre a los actores del sector comercial sobre la eliminación de cargas económicas adicionales que hasta ahora resultaban de la aplicación de la IEEPA, detalló la fuente de noticias.

Finalmente, el medio señaló que este episodio abre una nueva etapa en la administración de los aranceles estadounidenses, condicionada por límites legales a la acción presidencial en materia de política comercial, mientras mantiene vigentes otros gravámenes no afectados por la decisión judicial ni por la orden presidencial.