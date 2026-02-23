Zelenski asegura que Putin "ya ha empezado" la Tercera Guerra Mundial

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó durante una entrevista con la BBC que entregar parte de la región del Donbás a Rusia no solamente implicaría ceder territorio, sino también abandonar a cientos de miles de ciudadanos ucranianos que residen en esa zona. Durante la conversación, el mandatario calificó cualquier concesión territorial solicitada por Moscú como un debilitamiento de la posición ucraniana y advirtió sobre el riesgo de dividir a la sociedad del país. En este contexto, Zelenski declaró que la intención de su Gobierno es recuperar todos los territorios ocupados, incluida Crimea, reafirmando que la meta es restaurar las fronteras de 1991.

Según detalló la BBC, el mandatario ucraniano cuestionó la postura de su homólogo ruso, Vladímir Putin, señalando que “ya ha comenzado la Tercera Guerra Mundial”. Al ser consultado sobre el posible inicio de un conflicto global de estas características, aseguró que la cuestión principal es cuánto territorio podría conquistar Rusia y cómo se la puede detener. Agregó que, desde su perspectiva, Moscú busca imponer al mundo una forma de vida diferente y modificar el modo de vida que las personas han elegido por sí mismas.

En relación a las negociaciones impulsadas por Rusia, Zelenski rechazó la demanda de ceder parte del Donbás. Según consignó la BBC, el presidente de Ucrania afirmó que no se trata solo de entregar tierras, sino de abandonar a sus compatriotas y debilitar la posición del país en el conflicto. Insistió en que una retirada de esas características podría fracturar a la sociedad ucraniana y generar profundas divisiones internas.

El jefe de Estado también evaluó que una hipotética cesión territorial podría satisfacer temporalmente a Putin, quien “necesita un respiro”, aunque opinó que esa circunstancia solo le serviría al líder ruso para reconstituir capacidades militares y, posteriormente, reanudar la guerra. Desde la óptica de Zelenski, Rusia podría recuperarse “en no más de un par de años”, desestimando estimaciones internacionales que contemplan períodos de recuperación mucho más largos. Esta postura, detalló la BBC, refleja la preocupación del gobierno ucraniano por las posibles consecuencias a largo plazo de cualquier concesión estratégica.

Al referirse a la situación militar y las expectativas de Occidente, Zelenski respondió a recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien consideró que Ucrania “debería sentarse a la mesa rápidamente” para negociar el alto el fuego. Contrariamente a este enfoque, el mandatario ucraniano afirmó que no percibe una derrota inminente y reafirmó que la lucha continuará porque se trata de preservar la independencia de Ucrania.

El medio británico informó que Zelenski definió la victoria ucraniana como el retorno a las fronteras que existían en 1991, incluyendo la península de Crimea y otros territorios ocupados actualmente bajo control ruso. El presidente expresó que conseguir este objetivo no implica únicamente lograr una victoria militar, sino también restaurar la justicia y preservar la independencia nacional. Manifestó que “la victoria de Ucrania es la preservación de nuestra independencia, y una victoria de justicia para todo el mundo es la devolución de todas nuestras tierras”.

A pesar de esta meta, Zelenski reconoció que actualmente una ofensiva para recuperar todos los territorios significaría una gran cantidad de bajas civiles y militares debido al tamaño y la capacidad del ejército ruso. Matizó que una operación inmediata tendría un coste humano inasumible y reiteró que “la tierra sin gente, honestamente, no significa nada”. El mandatario lamentó la falta de suficiente armamento para llevar a cabo una empresa de esa magnitud, según recoge la BBC, y subrayó que la posibilidad de recuperar todas las áreas ocupadas depende no solo de Ucrania, sino también de la ayuda que reciba de sus aliados internacionales.

En su diálogo con la BBC, Zelenski enfatizó que su gobierno mantiene la determinación de recuperar todo el territorio legítimo, aunque resaltó que el país se enfrenta a limitaciones materiales y humanas para acometer esa tarea en el presente. Subrayó que la recuperación de los territorios ucranianos es solo cuestión de tiempo, aunque para evitar las altas pérdidas que implicaría una operación militar a gran escala, su administración evalúa con cautela los siguientes pasos. La cooperación y el respaldo de los socios internacionales resultan determinantes para el futuro del conflicto y para las aspiraciones ucranianas de restablecer sus fronteras previas a 2014.

El medio británico también informó que, a lo largo de la entrevista, Zelenski centró sus declaraciones tanto en la defensa de la soberanía nacional como en la importancia de la unidad social frente a las exigencias territoriales rusas. Reiteró que el deseo de su administración es evitar dividir a la sociedad y garantizar la seguridad de la población en las regiones afectadas por la guerra. Además, expresó que la devolución de los territorios ocupados no solo representa un objetivo nacional, sino también un acto de justicia relevante en el contexto internacional.

En cuanto a la situación de Crimea, el mandatario sostuvo que la península permanece en el centro de sus reclamos, siendo parte inalienable del país. Considera que la recuperación de esta región y del resto de los territorios bajo control ruso constituirá un hito en la restauración de la soberanía y el restablecimiento del orden en el país, de acuerdo con lo reportado por la BBC. Las perspectivas de futuras acciones en el conflicto, así como las valoraciones sobre el desarrollo de las hostilidades, continúan sujetas a la evolución de la situación militar y a la capacidad de Ucrania para recibir apoyo externo.

A lo largo de la entrevista realizada por la BBC, Zelenski insistió en que cualquier concesión territorial solo fortalecería la posición de Rusia y minaría la cohesión interna de Ucrania. Para el presidente ucraniano, la paz duradera solo puede alcanzarse sobre la base del restablecimiento pleno de la integridad territorial y de la protección de sus ciudadanos en todas las regiones del país.