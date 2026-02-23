VÍDEO: Sheinbaum pide "calma" ante los disturbios por la muerte del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación en México

El Ministerio de Exteriores de México comunicó su respaldo a las fuerzas de seguridad y extendió su solidaridad hacia quienes participaron en la acción militar que culminó con la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, principal líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según informó Europa Press. La dependencia, bajo la dirección de Juan Ramón de la Fuente, declaró que en el país “prevalece el Estado de derecho y, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, se trabaja cada día para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestro país”. Este pronunciamiento se emitió tras una serie de disturbios originados por el operativo llevado a cabo en la región de Tapalpa, Jalisco, el pasado domingo.

De acuerdo con Europa Press, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a mantener la calma y aseguró que la mayoría del territorio nacional experimentaba jornadas con normalidad, pese a los bloqueos y actos violentos registrados en al menos 14 estados. Sheinbaum señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional reportó la operación que involucró a fuerzas federales y que derivó en reacciones coordinadas por parte de gobiernos estatales. La mandataria manifestó en sus redes sociales: “La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones. Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma”.

El operativo, confirmado por el Ministerio de Defensa de México y citado por Europa Press, se desplegó en el municipio de Tapalpa, a unos 150 kilómetros al sur de Guadalajara. Las fuerzas especiales del Ejército participaron junto con varias aeronaves, enfocando sus esfuerzos en la detención de Oseguera. Durante el enfrentamiento, los militares fueron atacados, lo que desencadenó un enfrentamiento armado en el que murieron cuatro integrantes del CJNG y tres más resultaron heridos de gravedad; estos fallecieron durante el traslado en avión a la Ciudad de México. Entre las personas que perdieron la vida se encontraba Oseguera Cervantes, según el comunicado emitido por Defensa.

Como resultado de esta operación, elementos del Ejército detuvieron a dos miembros adicionales del cártel y decomisaron armamento y vehículos blindados, precisó Europa Press. Tres soldados sufrieron lesiones durante el operativo y fueron trasladados a la capital para recibir atención médica de urgencia. El Ministerio de Defensa mexicano resaltó que la operación contó con información aportada por autoridades estadounidenses, lo que permitió la coordinación y ejecución exitosa del operativo.

La acción militar se extendió hacia toda la costa de Jalisco, incluyendo municipios como Puerto Vallarta y Guadalajara, así como localidades cercanas, informó Europa Press. En estas zonas, servicios esenciales como el transporte público se suspendieron desde las 9:00 de la mañana, y las autoridades emitieron alertas para que la población evitara movilizarse fuera de sus domicilios ante el riesgo de nuevos episodios violentos o bloqueos viales organizados por células criminales.

La presidenta Sheinbaum destacó el papel del Gabinete de Seguridad, que ofrecía información constante a través de sus redes sociales sobre la situación y las medidas adoptadas. También expresó su “reconocimiento” al Ejército, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas por la realización de este operativo. La mandataria agregó que las instituciones trabajan “todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México”.

El operativo reflejó el rango de acción del CJNG, cuyas respuestas a la muerte de su líder incluyeron el cierre de vías principales, ataques y disturbios en una docena y media de entidades federativas, conforme consignó Europa Press. Las autoridades federales y locales han subrayado la coordinación permanente y el monitoreo de la situación para evitar mayores afectaciones a la población civil.

La Secretaría de la Defensa Nacional, por su parte, afirmó que el despliegue logró sus objetivos con el auxilio de inteligencia provista en conjunto con el gobierno de Estados Unidos. Las fuerzas armadas aseguraron armamento y vehículos utilizados por el grupo criminal, e informaron la detención de otros presuntos responsables de los actos violentos posteriores a la operación original.

Europa Press detalló que, en el curso del domingo, las comunicaciones oficiales insistieron en que la vida cotidiana prevalecía en la mayoría de municipios, aunque la administración federal aconsejó a los ciudadanos permanecer alerta y seguir únicamente canales oficiales de información. Finalmente, el gabinete de seguridad ratificó la importancia de la coordinación interestatal para restablecer la tranquilidad en las regiones afectadas e impulsar labores orientadas a la prevención de nuevos incidentes relacionados con la reacción de la organización criminal tras la muerte de Oseguera Cervantes.