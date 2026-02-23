Vale prevé una inversión de 2.967 millones de euros hasta 2030 en proyectos de cobre en la región de Carajás

El flujo de recursos que Vale planea destinar al desarrollo de iniciativas metalúrgicas en la Amazonía contempla hitos anuales específicos, entre ellos una aportación inicial de 254 millones de euros en 2026, que irá aumentando de manera progresiva hasta alcanzar los 932 millones de euros en 2030. La minera brasileña estructuró su plan de inversión para que los fondos se repartan escalonadamente, con la finalidad de consolidar sus operaciones de cobre en la región de Carajás, según publicó la propia compañía en un comunicado. El proyecto Bacaba forma parte central de este esquema, dentro del conjunto de obras y desarrollos priorizados por la empresa.

De acuerdo con la información difundida por Vale, el monto total previsto asciende a 3.500 millones de reales, equivalentes a 2.967 millones de euros, enfocados en impulsar proyectos ubicados en la zona de Cana dos Carajás, Brasil. Estos recursos financiarán un portafolio de iniciativas metalúrgicas, con especial énfasis en la explotación y procesamiento de cobre a lo largo de la presente década. La compañía detalló el cronograma de desembolsos futuros: durante el año 2027 se asignarán 339 millones de euros, en tanto que en 2028 la inversión alcanzará los 678 millones de euros. Para 2029, la cifra programada suma 763 millones de euros y, por último, en 2030 se prevén 932 millones de euros, lo que representa el mayor desembolso dentro del periodo contemplado.

El desarrollo de estos proyectos responde a las estimaciones de crecimiento y expansión industrial que la firma minera proyecta en Carajás. El proyecto Bacaba, uno de los principales incluidos en la hoja de ruta, actualmente se encuentra en fase de implementación. Según consignó Vale en su comunicado, no solamente se trata de ampliar la capacidad extractiva, sino también de fortalecer la infraestructura asociada a las actividades metalúrgicas en la región amazónica. La estrategia apunta a consolidar la posición de la empresa en la cadena mundial del cobre, materia clave para los sectores de energía, construcción y tecnología.

En materia financiera, la publicación de estos planes de inversión coincide con la difusión de los resultados económicos más recientes de Vale. Según reportó la empresa, la utilidad neta atribuida alcanzó los 1.986 millones de euros (2.352 millones de dólares) en 2025, representando una disminución del 62% respecto al mismo intervalo del año anterior. A pesar de la disminución del beneficio, la minera experimentó un leve crecimiento en las ventas netas, que subieron un 1% hasta situarse en 32.379 millones de euros (38.403 millones de dólares).

Los datos divulgados por Vale reflejan los desafíos y ajustes en la rentabilidad de la organización, que ha debido enfrentar fluctuaciones en el mercado global de los metales y variaciones en los precios internacionales del cobre y de otros recursos minerales. Estos factores han influido en los ingresos y beneficios, según desglosó la compañía.

La estrategia de inversión escalonada, subrayó Vale en su comunicación oficial, busca mitigar riesgos y asegurar un flujo constante en el desarrollo de las instalaciones, con el objetivo de mantener el ritmo de avance en los plazos previstos. El cronograma definido permitirá ajustar recursos de acuerdo a los avances técnicos y regulatorios de cada proyecto, especialmente en el caso de Bacaba y las demás iniciativas localizadas en Carajás.

Los objetivos de largo plazo de la empresa en la Amazonía, según explicitó el comunicado recogido por Vale, contemplan tanto el desarrollo del sector metalúrgico como la consolidación de operaciones sostenibles y tecnológicamente avanzadas. La atención especial al proyecto Bacaba responde a su importancia estratégica para diversificar la producción y mejorar la eficiencia en el procesamiento del mineral de cobre.

Así, el desembolso gradual de estos fondos constituye uno de los compromisos centrales de Vale para el periodo 2026-2030 en el territorio amazónico, en busca de fortalecer su competitividad e impulsar el crecimiento de sus actividades clave en la región, según detalló la propia organización en su reciente declaración pública.