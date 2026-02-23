Una veintena de personas quedan atrapadas durante más de cinco horas en el ascensor de la torre Skytree de Tokio

La noche del domingo, dos ascensores en la torre Skytree de Tokio sufrieron una parada inesperada cuando circulaban entre la entrada del cuarto piso y la plataforma de observación a 350 metros de altura. Uno de los elevadores se encontraba vacío en ese momento, pero el otro transportaba a 20 personas, entre ellas menores de edad, quienes permanecieron atrapadas durante más de cinco horas a unos 30 metros sobre el nivel de la calle. La compañía Tobu Tower Skytree comunicó la suspensión temporal de operaciones hasta el martes mientras se desarrollan investigaciones para determinar las causas del incidente.

Según consignó la agencia Kyodo News y reportó la policía de Tokio, la detención del ascensor ocurrió de manera repentina alrededor de las 20:15 horas del domingo. El medio Kyodo News precisó que ninguno de los pasajeros resultó herido, y que todos lograron salir ilesos gracias a una operación de rescate que se extendió hasta las 2 de la madrugada del lunes. La intervención de los equipos de emergencia consistió en alinear un ascensor contiguo al detenido y colocar un panel de acero inoxidable de 120 centímetros de largo por 20 de ancho, a través del cual los atrapados cruzaron utilizando una puerta de emergencia lateral.

La Tokyo Skytree, con una altura de 634 metros, es conocida como la torre de transmisión más alta de Japón y un destino turístico importante en la ciudad. El medio Kyodo News señaló que en circunstancias habituales, el trayecto entre la plataforma de observación y el cuarto piso toma cerca de 50 segundos. La avería modificó drásticamente la experiencia de los visitantes, quienes permanecieron dentro de la cabina hasta que finalizó el operativo de rescate.

Tobu Tower Skytree indicó que, tras identificar la incidencia, detuvieron por alrededor de una hora todos los ascensores de la estructura para llevar a cabo controles de seguridad adicionales. Esta medida afectó a cerca de 1.200 personas que se encontraban en la zona de observación y otros puntos de la torre, ya que no pudieron descender por un periodo temporal.

Aunque la compañía responsable explicó que están realizando una revisión exhaustiva de todos los elevadores, informó Kyodo News, aún no se ha comunicado una causa específica para el fallo. Tobu Tower Skytree detalló también la implementación de medidas adicionales para reforzar el mantenimiento y la gestión de la seguridad de los sistemas de transporte vertical del edificio. La torre ha suspendido totalmente el acceso al público hasta el día martes para continuar con la investigación interna y la inspección de todos los dispositivos.

En relación a los boletos previamente adquiridos para visitar la torre el lunes, que coincide con un día festivo en Japón, y el martes, la empresa anunció la devolución total del dinero a los clientes, según publicó Kyodo News.

La policía y la autoridad gestora colaboran estrechamente en la indagación de los hechos ocurridos, mientras se mantiene el cierre preventivo de la torre Skytree, de acuerdo con la información difundida por la agencia nipona y confirmada por la empresa propietaria de la instalación.