Trump bromea con los intentos de asesinato de los presidentes "relevantes" y se compara con Lincoln o Kennedy

Durante la noche del sábado al domingo, un individuo armado fue abatido por agentes del Servicio Secreto y la Oficina del Sheriff al intentar ingresar con una escopeta y un bidón de gasolina por la entrada norte de la residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Tanto Donald Trump, presidente de Estados Unidos, como la primera dama Melania Trump, se hallaban esos días en Washington. Este hecho motivó nuevas declaraciones públicas del mandatario respecto a los riesgos que enfrentan los jefes de Estado, según detalló la prensa internacional.

En una intervención en la Casa Blanca posterior al incidente, Trump ironizó acerca de su notoriedad y los peligros asociados al cargo. "No sé cuánto voy a durar. Hay mucha gente intentando dispararme, ¿no? (...) Lees sobre todos estos tiradores locos y solo van a por presidentes relevantes. No van a por presidentes irrelevantes. Por ejemplo Abraham Lincoln, un grande, muy grande. John Kennedy era, en cierto modo, muy relevante. Representaba algo muy importante", afirmó el mandatario, tal como publicó el medio origen de la información.

El presidente estadounidense vinculó su propia figura con nombres históricos como Lincoln y Kennedy y sugirió que quienes ocupan posiciones "relevantes" corren riesgos similares. Añadió que, tras observar el patrón de ataques a presidentes, consideraría descender su perfil público: “El otro día vi que solo van a por los relevantes, así que quiero ser un poco menos relevante. ¿Podemos contenernos solo un poco, por favor? ¿Podemos ser buenos? Voy a ser un presidente normal solo durante un rato”, mencionó Trump en tono irónico según consignó el medio citado.

Además de referirse a la amenaza concreta registrada en su propiedad, Trump aprovechó su discurso para rechazar las críticas constantes sobre su gestión. Expresó que, incluso en el caso hipotético de haber logrado la cura contra el cáncer, sus detractores minimizarían la hazaña. "No hay nada que pueda hacer que esta gente pueda valorar", sostuvo el presidente, según reportó la misma fuente.

El incidente que desencadenó estas declaraciones se produjo cuando el individuo abatido por las autoridades arribó con armas y material inflamable a la entrada de Mar-a-Lago. Los servicios de seguridad respondieron activando los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. Ni Trump ni su esposa se encontraban en la propiedad al momento del suceso, lo que fue confirmado por fuentes oficiales.

El medio de comunicación de referencia recalcó que la seguridad en torno a residencias presidenciales ha experimentado incrementos a raíz de incidentes similares registrados anteriormente. La comparación del episodio reciente con otros ataques históricos a figuras políticas estadounidenses fue un punto central en la intervención de Trump, quien recurrió a un tono que combinó la referencia histórica con declaraciones de autodefensa frente a las críticas.

Según la cobertura de la fuente original, el clima político en Estados Unidos contempla reiteradas confrontaciones directas entre el presidente y sus opositores, en las que el propio mandatario suele reivindicar su relevancia y polarización mediática, incluso recurriendo a comparaciones con presidentes asesinados como Lincoln y Kennedy. La cobertura destacó que la referencia a la “relevancia” de los mandatarios busca subrayar la exposición e impacto asociados al cargo presidencial, tanto por su papel institucional como por el magnetismo público.

El intento de ingreso armado a Mar-a-Lago sigue bajo investigación de las autoridades pertinentes, que no han revelado aún la identidad del agresor ni los motivos detrás de su accionar. Mientras tanto, el suceso reavivó el debate público en torno a la seguridad presidencial, la notoriedad de los líderes estadounidenses y las tensiones políticas que rodean a la actual administración, tal como reportó el medio fuente.