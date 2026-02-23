Tres producciones de La Abadía hacen las maletas en marzo para cruzar el Atlántico y conquistar el FIAV de Bogotá

La adaptación teatral de la novela “Caperucita en Manhattan”, que agotó localidades durante dos temporadas consecutivas y realizó una gira por más de veinte ciudades españolas, llegará a Bogotá el 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Esta obra, dirigida y creada por Lucía Miranda y basada en el texto de Carmen Martín Gaite, forma parte de la delegación artística que el Teatro de La Abadía presentará en Colombia. Según informó la Fundación Teatro de La Abadía, el grupo participará con tres producciones propias en el Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV) de Bogotá, que celebrará su segunda edición entre el 27 de marzo y el 5 de abril, con la Comunidad de Madrid como región internacional invitada de honor.

De acuerdo con la información publicada por la Fundación Teatro de La Abadía, a “Caperucita en Manhattan” se suman “Enmudecer con hablar”, bajo la dirección de Abel González Melo, y “Casting Lear”, una coproducción en colaboración con Barco Pirata, desarrollada por Andrea Jiménez y codirigida junto a Úrsula Martínez. Estas obras reflejan el impulso internacional del Teatro de La Abadía tras una temporada 2024-2025 marcada también por colaboraciones europeas, entre ellas la coproducción “Ya no queda nada de todo esto” del colectivo Drift, presentada en Bruselas dentro del proyecto Interphono, y “Un sublime error”, realizada junto a la compañía belga Needcompany, escrita y dirigida por Jan Lauwers, con la actuación de Gonzalo Cunill.

El FIAV presentará un extenso programa de artes escénicas locales e internacionales, donde, además de las obras de La Abadía, participarán otras propuestas madrileñas provenientes de Teatros del Canal, como “Numancia” y “Viaje al amor brujo”. Según consignó la Fundación, la cita reunirá un total de treinta producciones nacionales, seleccionadas a partir de más de doscientas propuestas recibidas, con la intención de consolidarse como una plataforma relevante para las artes vivas en el ámbito latinoamericano.

La presencia de “Caperucita en Manhattan” en la capital colombiana supone una continuación de su trayectoria internacional, tras haber contado con una lectura dramatizada en la Feria Internacional del Libro de Nueva York en octubre de 2025. Su directora, Lucía Miranda, expresó al medio organizador que el equipo asume el viaje “feliz por poder actuar en uno de los festivales más relevantes de América Latina y con el interés de conocer la recepción del público colombiano”.

Durante las mismas fechas, el FIAV también acogerá “Enmudecer con hablar”. Esta obra, diseñada específicamente para el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, está formada por los entremeses “El vizcaíno fingido” y “Los habladores”, escritos por Miguel de Cervantes. Según publicó la Fundación Teatro de La Abadía, el director Abel González Melo calificó la presentación en Bogotá como un “auténtico privilegio”, destacando la oportunidad de dialogar con la escena colombiana mediante la adaptación de la picaresca y el humor característicos de Cervantes y del Siglo de Oro en la historia española.

La programación también incluye “Casting Lear”, obra que llegó a su estreno en la temporada 2023-2024, y que prevé una tercera y última temporada en 2026 dentro de La Abadía. Según detalló el comunicado de la Fundación Teatro de La Abadía, “Casting Lear” cuenta con dos galardones en los Premios Max, en las categorías de mejor espectáculo y mejor adaptación, además de su gira por varias ciudades de España y Uruguay. Andrea Jiménez manifestó su interés por establecer contacto con actores colombianos y seguir ampliando el alcance internacional de esta revisión contemporánea de la tragedia de Shakespeare. La obra tiene previstas funciones futuras en París y una prolongación de su gira durante la temporada 2026-2027.

El Festival Internacional de Artes Vivas de Bogotá (FIAV) está promovido por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, junto a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Según reportó la Fundación Teatro de La Abadía el FIAV aspira a consolidar su posición como punto de encuentro para las artes vivas de América Latina, al estimular la participación de creadores y el intercambio entre compañías nacionales e internacionales.

La selección de la Comunidad de Madrid como región invitada refuerza el intercambio cultural entre España y países latinoamericanos, a través de la presentación de producciones innovadoras y de autoría reconocida. De acuerdo con los organizadores del FIAV, la edición de 2026 espera seguir promoviendo esta diversidad de propuestas escénicas, mientras nuevas producciones continúan buscando espacios y oportunidades de colaboración fuera de sus fronteras.