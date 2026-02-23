SerpApi combate la demanda de Google y afirma que el gigante tecnológico es "el mayor rastreador web del mundo"

En su blog oficial, SerpApi insistió en que Google no ostenta la titularidad sobre la información disponible a través de su motor de búsqueda, ya que “el contenido subyacente en los resultados de búsqueda de Google proviene de decenas de millones de editores, autores y creadores. Google no creó ese contenido y no puede usar los derechos de autor para impedir el acceso a información pública a personas que nunca lo solicitaron y que, casi con toda seguridad, desconocen su intención”. Según consignó el portal oficial de SerpApi, la empresa sostiene que la protección jurídica que pretende aplicar Google responde a intereses empresariales y no a la defensa genuina de derechos de autor.

El medio SerpApi detalló que, en la reciente respuesta judicial presentada tras la demanda de Google, se ha interpuesto una moción de desestimación. Esta acción formó parte de la defensa frente a la acusación de que SerpApi habría eludido sistemas de seguridad diseñados para evitar la extracción y reventa de contenido con licencia de Google. La empresa negó esas prácticas y acusó a Google de “ser el mayor rastreador web del mundo”, afirmando que la compañía estadounidense se inició como “un rastreador web que visitaba todas las páginas de acceso público en internet, copiaba el contenido, lo indexaba y lo devolvía a los usuarios sin hacer distinción entre contenidos con derechos y sin pedir permisos”.

De acuerdo con la entrada publicada por SerpApi en su blog, Google recurrió previamente a la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital (DMCA, por sus siglas en inglés) para intentar restringir el acceso de SerpApi a su motor. La empresa objetó el uso de esta normativa, argumentando que la DMCA fue creada para proteger derechos de autor sobre obras concretas, pero no otorga a los sitios web el control sobre toda la información pública que contienen o muestran. Además, SerpApi alegó que Google carece de legitimidad para hacer cumplir derechos de autor sobre información ajena cuya titularidad reside en terceros.

Asimismo, SerpApi aseguró que la verdadera intención detrás de la acción legal de Google apunta a preservar las ventajas del gigante tecnológico en el mercado, tratando de afianzar su modelo de negocio más que a defender intereses vinculados a derecho de autor. Según publicado en el blog corporativo de SerpApi, la empresa considera que las barreras tecnológicas impuestas por Google, incluyendo herramientas antibots, buscan asegurar su posición monopólica. En palabras de la propia SerpApi referidas por su blog: “Las herramientas antibots de Google tienen un único propósito: proteger los negocios de Google y formar un monopolio. La DMCA no se diseñó para crear espacios protegidos para los gigantes tecnológicos”.

SerpApi, que agrupa a un equipo de 42 personas, precisó que su actividad se limita a acceder a páginas públicas sin vulnerar sistemas de cifrado ni desactivar mecanismos de autenticación ni acceder a información privada. La compañía sostuvo que Google “no tiene derecho a restringir el acceso a la información pública ni a prohibir las mismas herramientas que utilizó (y sigue utilizando) para desarrollar su negocio, ni legitimidad para interponer esta demanda”.

La polémica tomada por el portal SerpApi no se produce de manera aislada. En octubre, el diario The New York Times reportó que plataformas como Reddit también interpusieron acciones legales contra varias empresas, incluidas Perplexity, SerpApi, Oxylabs y AWMProxy, por la extracción no autorizada de sus contenidos a partir de resultados de búsqueda de Google, donde aparecía material propiedad de Reddit.

El trasfondo de estas disputas legales revela un enfrentamiento por el aprovechamiento y control del acceso a enormes volúmenes de datos públicos presentes en la web. Google acusó a SerpApi de revender, de forma supuestamente fraudulenta, contenido protegido por licencia, mientras que SerpApi recriminó a Google la existencia de supuestos dobles estándares en su conducta. La empresa defendió su modelo operativo como legítimo, alegando que no accede a datos privados ni vulnera sistemas de seguridad protegidos.

En el blog de SerpApi se subrayó que “nadie es dueño de internet. Y la ley lo deja claro”, en referencia a su postura sobre el acceso a los datos en línea y la interpretación de los límites legales aplicables a los motores de búsqueda y compañías tecnológicas. Por su parte, Google sostiene que la defensa del contenido indexado bajo licencia constituye un elemento esencial para la integridad y sostenibilidad de su motor de búsqueda y de los derechos de los creadores.

El conflicto entre ambas empresas, según lo reportado por SerpApi y The New York Times, suma nuevos elementos al debate sobre los límites de la propiedad intelectual y el aprovechamiento empresarial de información de libre acceso en internet, así como las implicaciones legales y comerciales para las plataformas que intermedian en el acceso y redistribución de datos.