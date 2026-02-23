Samsung incorporará la IA de Perplexity en su experiencia Galaxy AI para sus próximos dispositivos Galaxy insignia

Ocho de cada diez personas que utilizan teléfonos Galaxy recurren a más de dos asistentes de inteligencia artificial para llevar a cabo varias tareas, según un análisis interno de Samsung mencionado por el propio fabricante. Ante este escenario, la multinacional surcoreana ha confirmado la integración de la inteligencia artificial desarrollada por Perplexity en la experiencia Galaxy AI, tal como informó el medio Europa Press, lo que permitirá a los usuarios de sus próximos dispositivos avanzados elegir entre diferentes agentes inteligentes según sus necesidades para gestionar acciones y peticiones complejas mediante comandos simplificados.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la IA de Perplexity llegará incorporada en determinadas aplicaciones nativas de los futuros modelos insignia Galaxy de Samsung, entre ellas Notas y Galería, ampliando la funcionalidad del ecosistema Galaxy AI. Esta decisión da continuidad a informaciones divulgadas en junio del año pasado que anticipaban la colaboración entre ambas compañías, justo cuando Samsung prepara el evento Galaxy Unpacked, previsto para el miércoles 25 de febrero, donde se presentará la nueva serie Galaxy S26.

Samsung ha detallado que su objetivo es ofrecer un entorno multiagente que brinde a los usuarios la libertad de elegir la tecnología de IA que más se ajuste a sus preferencias. Won-Joon Choi, director de operaciones de Mobile eXperience (MX) Business en Samsung Electronics, declaró en un comunicado citado por Europa Press: “Nos hemos comprometido a construir un ecosistema de IA integrado, abierto e inclusivo que ofrezca a los usuarios más opciones, flexibilidad y control para realizar tareas complejas de forma rápida y sencilla”.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, los usuarios podrán acceder a las funciones de Perplexity utilizando el comando de voz “Hey, Plex” o mediante la pulsación prolongada del botón lateral del teléfono. La integración de esta inteligencia artificial no se limitará a una sola aplicación, sino que alcanzará otras funciones y apps del entorno Samsung como Reloj, Recordatorios, Calendario y plataformas desarrolladas por externos, facilitando la transición entre actividades y optimizando los flujos de trabajo sin exigir manipulación manual constante.

Según ha resaltado la propia empresa en declaraciones recogidas por Europa Press, la incorporación de Perplexity favorece procesos más ágiles y mejora la experiencia global de Galaxy AI, permitiendo pasar de una tarea a otra con mayor fluidez. “Este enfoque a nivel de sistema ofrece a los usuarios de Galaxy una experiencia de IA más rica y flexible en todo el dispositivo”, indicó Samsung en el anuncio oficial.

La comunicación de esta integración se desarrolló días después de la actualización de One UI 8.5, sistema sobre el que funciona la mayoría de los dispositivos Galaxy. Europa Press reportó que con esa última versión, Bixby, el asistente propio de la compañía, ha pasado a desempeñar funciones como agente conversacional, incrementando la naturalidad de las interacciones y facilitando una administración más intuitiva del dispositivo.

En relación con el lanzamiento y la disponibilidad de Perplexity en los nuevos teléfonos, Samsung señaló que próximamente se ofrecerán más detalles sobre los dispositivos que incluirán esta herramienta y las condiciones de integración, tal como consignó Europa Press. Hasta ahora, la compañía no ha precisado la lista concreta de modelos ni la fecha exacta en la que los usuarios podrán empezar a utilizar la nueva funcionalidad.

La integración de la IA de Perplexity responde a la tendencia detectada internamente por Samsung: la utilización paralela de múltiples agentes inteligentes en actividades cotidianas. Según el análisis citado por Europa Press, la mayoría de las personas que usan teléfonos Galaxy combinan varios sistemas de inteligencia artificial para resolver tareas, lo que fundamenta la estrategia de incorporar soluciones de terceros como Perplexity a la experiencia Galaxy AI.

Samsung también indicó en declaraciones a Europa Press que el uso de un sistema multiagente potencia la personalización y la eficiencia en el manejo del dispositivo, al permitir que los usuarios seleccionen el asistente más apropiado en función de la tarea a realizar. Esta ampliación del ecosistema digital busca adaptarse a distintos estilos de trabajo y preferencias personales, fortaleciendo la flexibilidad y el control sobre los procesos digitales.

Entre las aplicaciones actuales donde estará disponible la IA de Perplexity se encuentran herramientas diseñadas para gestionar notas, controlar recordatorios, administrar la galería de imágenes, manejar horarios y eventos, así como aplicaciones desarrolladas por terceros. Esta extensión pretende reducir la necesidad de cambiar de una aplicación a otra o de efectuar acciones manualmente durante el desarrollo de tareas más complejas, indicó Samsung según el medio Europa Press.

La empresa reiteró su intención de mantener un entorno abierto a colaboraciones con compañías externas de inteligencia artificial, subrayando que la apertura del ecosistema Galaxy AI y la suma de nuevas herramientas como Perplexity permitirán responder con mayor eficacia a las demandas cambiantes de los usuarios. La compañía mencionó a Europa Press que estas actualizaciones forman parte de una estrategia más amplia que contempla la mejora contínua en la experiencia de usuario y el refuerzo de la competitividad de sus dispositivos insignia frente a otras marcas líderes en tecnología móvil.

En vísperas del evento Galaxy Unpacked y según lo reportado por Europa Press, crecen las expectativas respecto a las particularidades de la nueva serie Galaxy S26, así como sobre la magnitud de los avances en integración de inteligencia artificial anunciados por Samsung. Por ahora, la empresa mantiene en reserva los detalles técnicos y comerciales, prometiendo novedades sobre la implementación gradual de Perplexity y los dispositivos en los que estará disponible.