Rodolfo Sancho aclara por qué lleva un año y medio sin viajar a Tailandia para visitar a su hijo Daniel en prisión

Mientras Silvia Bronchalo ha anunciado su intención de regresar próximamente a Tailandia para visitar a su hijo Daniel Sancho, Rodolfo Sancho, padre del joven, respondió a las especulaciones sobre su ausencia en ese país asiático en una conversación telefónica emitida por el programa 'Fiesta'. Según detalló el medio, el actor explicó que lleva más de año y medio sin viajar a Tailandia debido únicamente a compromisos profesionales. Este argumento desmiente versiones que habían circulado sobre otros posibles motivos para su ausencia desde el verano de 2024, después de que Daniel fuera condenado a cadena perpetua.

De acuerdo con lo publicado por el medio, Daniel Sancho permanece recluido en la prisión de Surat Thani tras ser condenado por el asesinato y descuartizamiento del colombiano Edwin Arrieta en agosto de 2023. La defensa del joven presentó un recurso ante la Justicia tailandesa y se espera resolución mientras él continúa en uno de los centros penitenciarios con mayor hacinamiento y catalogado entre los más peligrosos de ese país, según la información difundida. En este contexto, Silvia Bronchalo, madre de Daniel, concedió una entrevista al programa '¡De Viernes!', donde abordó los desafíos económicos derivados de la reclusión de su hijo y la necesidad de seguir prestándole apoyo financiero ante las complicadas condiciones dentro de la cárcel.

El mismo medio consignó que, tras la aparición televisiva de Bronchalo, comenzó a circular el dato de que Rodolfo Sancho no había vuelto a visitar a Daniel desde poco después de la sentencia. Estas revelaciones provocaron rumores acerca de los motivos reales del prolongado distanciamiento físico del actor respecto a su hijo, alimentando teorías sobre dificultades económicas e incluso amenazas recibidas por él o por su expareja. Rodolfo Sancho abordó directamente estas versiones en la intervención telefónica citada y puntualizó que “el único motivo por el que no voy a Tailandia es que he rodado una serie y he empezado el rodaje de otra”, enfatizando que no existe “ningún problema añadido”.

El medio también subrayó que el intérprete hizo hincapié en la falsedad de los rumores acerca de supuestas deudas adquiridas en Tailandia: "Tampoco es cierto lo que se dice de la deuda con una tercera persona. Estoy tranquilo, centrado en el trabajo y, por supuesto, en el bienestar de Daniel", expresó Sancho, según recogió el programa. Además, reiteró que el apoyo a su hijo sigue siendo uno de sus objetivos prioritarios.

Esta aclaración surgió en un período caracterizado tanto por la espera de una decisión judicial clave como por la atención pública centrada en las figuras de Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho. Mientras la madre de Daniel ha manifestado su disposición a continuar respaldando económicamente a su hijo y espera viajar a Tailandia para visitarlo, el padre del joven se ha distanciado físicamente argumentando motivos de agenda laboral, pero negando cualquier otra circunstancia adversa o conflicto.

Las recientes declaraciones de ambos padres ofrecieron una visión más precisa sobre la situación familiar en torno a Daniel Sancho durante su estancia en la prisión tailandesa y frente a las difíciles condiciones que enfrenta. Según reportó el medio, la familia sigue gestionando su apoyo, cada uno desde su posición, en un caso que ha mantenido el interés de la opinión pública por la gravedad de los hechos y por el desarrollo judicial pendiente.