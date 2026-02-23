Reclama Travel anuncia la entrada en su capital de IMC para impulsar su internacionalización

Ginés Martínez, fundador y CEO de IMC, asumirá una función ejecutiva en Reclama Travel como socio responsable del desarrollo estratégico, liderando la expansión internacional de la compañía. De acuerdo con la información publicada por Reclama Travel, la operación se centra en el impulso de su internacionalización, permitiendo su entrada en nuevos mercados como Portugal, Italia y Latinoamérica. Tal como detalló Reclama Travel, IMC, compañía con sede en Dubái fundada por Martínez en octubre de 2025, se incorpora al capital de la empresa española como parte de una estrategia para acelerar su crecimiento y diversificar sus líneas de negocio.

Según informó Reclama Travel, la colaboración con IMC tiene como objetivo fortalecer el posicionamiento B2B de la empresa y potenciar su capacidad de escalar el modelo de gestión de incidencias aéreas. El enfoque se dirige a la apertura de nuevas vías comerciales, apoyándose en la experiencia de IMC en desarrollo estratégico y ejecución operativa. La compañía de gestión de incidencias aéreas, fundada en 2017, trabaja con una red de más de 9.000 agencias de viaje en España y busca consolidar una oferta robusta para el segmento Travel.

El fundador y consejero delegado de Reclama Travel, Fernando Oñiga, señaló que la operación responde a la tendencia en el sector de fortalecer soluciones ante la creciente exigencia del mercado de viajes sobre protección al cliente, eficiencia y rapidez en la resolución de incidencias operativas. Oñiga indicó, de acuerdo con el anuncio corporativo, que la demanda del sector impulsa a su empresa a construir estructuras más robustas y escalables para atender a los clientes de manera óptima.

Martínez, al referirse al acuerdo, subrayó que Reclama Travel cuenta con una base sólida y una posición diferencial en un nicho del mercado, según recogió Reclama Travel. El ejecutivo pasará a desempeñar un papel central en el diseño y ejecución de la estrategia de expansión, dirigiendo iniciativas para consolidar la presencia de la firma en el entorno internacional.

El medio también remarcó que la entrada de IMC en el capital social de Reclama Travel responde no solo al propósito de crecimiento, sino también a la adaptación de la empresa a las transformaciones del mercado turístico. En un contexto en el que las incidencias aéreas han adquirido un papel relevante, Reclama Travel apuesta por la combinación de tecnología, alianzas operativas y desarrollo de nuevos canales para responder a las necesidades de las agencias y los viajeros.

Reclama Travel, con sede en España y dedicada a la gestión integral de reclamaciones por incidencias aéreas, busca utilizar la experiencia de IMC para articular soluciones destinadas a mejorar la eficiencia y rapidez en la atención a los usuarios del sector turístico. Según publicó la compañía, la alianza permitirá no solo acelerar la expansión hacia nuevos mercados, sino también redefinir procesos internos y ampliar la cartera de servicios, con especial énfasis en construir una oferta adaptable a los requerimientos de agencias y empresas de viajes en los mercados objetivo.

La integración de IMC, detalló Reclama Travel, representa para la empresa la oportunidad de diseñar y ejecutar estrategias orientadas a la estructuración de un servicio internacional y fortalecer su posición como socio tecnológico y operativo de referencia. La hoja de ruta conjunta contempla el despliegue de operaciones en Portugal, Italia y distintos países de Latinoamérica, donde la gestión de incidencias aéreas y la protección de los derechos de los pasajeros presentan desafíos que la compañía planea abordar a través de su modelo escalable y su conocimiento en el ámbito B2B.

De acuerdo con Reclama Travel, la participación de IMC se formalizó bajo un esquema dirigido a el desarrollo de iniciativas conjuntas y la captación de nuevas oportunidades en segmentos emergentes del mercado global de viajes. La empresa recalcó que la operación se inscribe en una tendencia sectorial que privilegia la construcción de alianzas orientadas a la innovación y la eficiencia en los servicios de atención y reclamación de indemnizaciones.

El acuerdo implica que el nuevo enfoque estratégico y operativo encabezado por Ginés Martínez permitirá a Reclama Travel acelerar sus planes de crecimiento, adaptarse a los cambios en la regulación internacional y responder de manera más ágil a la evolución del sector de viajes. La compañía anticipa que esta alianza contribuirá a consolidar su posición en el mercado global y a ofrecer mayores garantías de protección y soporte a sus clientes y socios comerciales.

Tal como consignó la propia Reclama Travel, la firma considera que la combinación de conocimiento local y alcance internacional otorgada por IMC configura un escenario propicio para la transformación de su modelo de negocio, poniendo el foco en mercados en expansión y en el desarrollo de nuevos productos y procesos adaptados a las necesidades específicas del sector turístico contemporáneo.