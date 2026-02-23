Porcelanosa destinó 102 millones a inversiones industriales y desarrollo comercial en 2025

La expansión geográfica de Porcelanosa Grupo está marcada por la reciente adquisición y remodelación de inmuebles en Chile y México, donde la presencia de la marca se afianza mediante puntos de venta propios. Estos avances forman parte de una estrategia internacional que, según detalló la empresa, se orienta hacia la apertura de nuevos establecimientos en ciudades clave de Europa, América y Asia. De acuerdo con un comunicado difundido por el grupo y recogido por distintos medios, todas estas acciones conectan con una política de inversiones industriales y crecimiento comercial que para el año 2025 ascendió a un total de 102 millones de euros.

El medio El Economista informó que el 70% de esos recursos se dirigieron a la ampliación de la planta de producción de porcelánico de gran formato y al desarrollo de UNDORA, una superficie mineral que emplea excedentes cerámicos y de mármol, resultado de la innovación interna de su firma Krion. El 30% restante tuvo como destino la expansión comercial, con un enfoque marcado en los mercados internacionales y con inversiones destacadas como la compra y acondicionamiento de propiedades estratégicas en Chile y México.

Durante la 31ª edición de la Muestra Internacional de Arquitectura Global y Diseño Interior, que se celebra entre el 4 y el 6 de marzo en sus instalaciones, Porcelanosa expone las más recientes novedades de sus siete firmas en más de 12.000 metros cuadrados de superficie. La feria reúne a más de 8.000 visitantes que incluyen clientes, arquitectos e interioristas provenientes de diversos países, consolidando el evento como un punto de encuentro relevante para los profesionales del sector. Según publicó El Economista, la muestra constituye una vitrina para mostrar innovaciones y fortalecer la red de relaciones comerciales de la compañía.

En términos financieros, Porcelanosa cerró el ejercicio 2025 con un beneficio antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones (Ebitda) que supera los 100 millones de euros. Según difundió El Economista, este resultado ilustra la capacidad de gestión eficiente de los recursos, orientada a promover un crecimiento sostenible y asegurar la generación de valor en el largo plazo. Además, la compañía informó que su ratio de solvencia se sitúa por encima del 3%, lo que refuerza la percepción de fortaleza financiera y fiabilidad ante clientes y socios empresariales.

En el transcurso del último año, el grupo continuó mejorando sus principales indicadores de ventas y resultados. Publicaciones de El Economista consignan que mercados emergentes como Asia y África han impulsado la actividad internacional de la empresa, mientras la firma consolida su visión de internacionalización. La estrategia empresarial, en palabras del grupo, establece bases sólidas para aprovechar nuevas oportunidades de negocio de cara a 2026.

Porcelanosa ha anunciado nuevas aperturas previstas para el próximo año en ciudades como Melbourne, Singapur y Copenhague, lo que refuerza su apuesta por un modelo de negocio basado en la proximidad con clientes y prescriptores a través de tiendas físicas en ubicaciones estratégicas globales. El medio también detalló que a nivel nacional, dentro del mismo año, abrirán nuevas tiendas en Tarragona, León y Sevilla. A estos establecimientos se suman las recientes inauguraciones de showrooms en Bilbao y Huelva.

La plantilla de Porcelanosa ha experimentado un crecimiento durante el último año. Los datos reportados por El Economista reflejan un incremento del 3% en el equipo internacional y de un 6% en el personal situado dentro del territorio nacional. En la provincia de Castellón, la sede central alberga a 2.900 empleados, lo que representa el 57,8% de la fuerza laboral global. A este número se agregan otros 640 trabajadores en el resto de España y 1.473 en dependencias internacionales, superando los 5.000 empleados en total.

En el ámbito de su contribución fiscal, la compañía registró una aportación de 85 millones de euros al fisco en 2025, según datos proporcionados por la propia empresa y reportados por El Economista. Esta cifra refleja el impacto económico y el compromiso social del grupo dentro del desarrollo del entorno nacional.

La combinación de inversiones industriales, innovación en materiales, expansión internacional y atención al desarrollo del talento reflejan la estrategia integral de Porcelanosa. Los resultados empresariales y el sólido balance financiero publicados en medios del sector sustentan el posicionamiento de la compañía como un actor destacado dentro de los mercados globales de materiales y soluciones para la arquitectura y el diseño interior.