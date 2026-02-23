Población gallega en México, confinada en sus viviendas tras la muerte del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación

Una de las consecuencias más visibles de la reciente violencia en México ha sido el confinamiento de comunidades extranjeras. Representantes gallegos en el país informaron que sus compatriotas han permanecido en sus domicilios hasta que las autoridades consideren seguro reanudar la vida cotidiana. El medio Europa Press reportó que este resguardo se produce luego de que distintos estados mexicanos decretaran alerta máxima ante una serie de disturbios desatados tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, quien era considerado el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según publicó Europa Press, la muerte de Oseguera Cervantes en un operativo realizado por fuerzas federales mexicanas derivó en una oleada de incidentes violentos en diversas regiones. En ciudades como Puebla y Querétaro, las autoridades ordenaron el cierre de comercios y la interrupción de carreteras de acceso, restringiendo la movilidad y el funcionamiento del transporte público durante la jornada del domingo. Estas medidas buscaron reducir riesgos mientras se estabilizaba la situación, afectando a población mexicana y a comunidades extranjeras asentadas en el país, como la gallega, que debió acatar las recomendaciones de permanencia en los hogares.

El presidente de la Unión Mexicana de Empresarios Gallegos (Umegal), Manuel Ángel Hermida, detalló a Europa Press que familiares y conocidos que residen en dichas zonas se vieron obligados a no salir de sus casas. Indicó que, a pesar del confinamiento generalizado en algunas regiones, en Ciudad de México pudo mantener sus actividades habituales, ya que la capital registró menos restricciones. Hermida también aseguró a Europa Press que no se reportaron pérdidas humanas como consecuencia inmediata de los disturbios y que, en la mañana del lunes, el panorama se percibía más tranquilo, sin incidentes graves que lamentar.

Las autoridades españolas, a través de la embajada en México, recomendaron a sus nacionales extremar las medidas de seguridad. La representación diplomática comunicó mediante su cuenta oficial en la red social X la necesidad de evitar especialmente los cruces fronterizos entre México y Estados Unidos, ubicados en Reynosa (estado de Tamaulipas) y Tijuana (Baja California), así como mantenerse informados y atentos a las instrucciones oficiales ante el riesgo de nuevas eventualidades violentas.

El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, manifestó desde Bruselas —durante una reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea— que sigue "muy de cerca la situación en estos momentos en México, muy especialmente lo que es la demarcación consular de Guadalajara". Hizo un llamamiento a los españoles temporalmente en territorio mexicano, ya sea por motivos turísticos o de trabajo, para que se pongan en contacto con el Consulado si no figuran en el registro de matrícula consular. Albares admitió, según consignó Europa Press, que se tienen identificados grupos de ciudadanos que enfrentan dificultades, entre ellas problemas de movilidad desde o hacia aeropuertos y complicaciones en hoteles. Confirmó que se mantenía monitoreo y comunicación directa para procurar su bienestar y facilitar soluciones inmediatas.

El medio Europa Press informó también que otros países, como Estados Unidos, Canadá, Rusia y Ecuador, han emitido advertencias de seguridad específicas para sus ciudadanos en México. En estas alertas, exhortan a resguardarse en lugares seguros, restringir los desplazamientos y acatar estrictamente las recomendaciones oficiales y las orientaciones de las autoridades mexicanas.

La declaración de alerta máxima y las restricciones implementadas sucedieron tras una serie de disturbios que incluyeron bloqueos viales y afectaciones a la vida urbana en varios estados. Según Europa Press, la instrucción de reducir la movilidad se extendió principalmente a las regiones donde se registraron mayores focos de violencia, situación que alteró la rutina dominical y el funcionamiento de servicios esenciales como el transporte y el comercio.

La respuesta de la comunidad española y, en particular, la gallega, consistió en mantenerse a resguardo mientras esperaban el restablecimiento del orden. Los liderazgos comunitarios continuaron en permanente comunicación con las autoridades diplomáticas y con la propia colectividad dispersa en distintas ciudades mexicanas. Europa Press destacó que, hasta el lunes, la situación mostraba signos de cierta estabilidad respecto a la jornada previa, pero la indicación de cautela seguía vigente para residentes y visitantes.