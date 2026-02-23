Novo Nordisk se hunde en Bolsa por el estudio que revela que CagriSema adelgaza menos que la tirzepatida

El valor de las acciones de la farmacéutica danesa Novo Nordisk sufrió una caída del 16,48% al cierre del mercado en Copenhague, situándose en 251,4 coronas danesas (33,65 euros), tras conocerse los resultados de un estudio comparativo entre su nuevo compuesto adelgazante, CagriSema, y la tirzepatida de Eli Lilly. Según informó el medio, los datos del ensayo muestran que CagriSema no logró igualar la eficacia en reducción de peso alcanzada por la tirzepatida en pacientes con obesidad, factor que impactó negativamente en la cotización de Novo Nordisk mientras que impulsó el valor de Eli Lilly en Wall Street.

De acuerdo con lo publicado, mientras las acciones de Novo Nordisk retrocedían en el mercado danés, los títulos de Eli Lilly en Nueva York registraron un aumento del 3,93%, alcanzando los 1.049,21 dólares (889,84 euros), a las 21:05 hora de España continental. Esta evolución bursátil se relacionó de forma directa con la publicación de resultados del citado ensayo clínico, que evaluó la pérdida de peso inducida tras 84 semanas de tratamiento semanal y vía subcutánea tanto con la combinación de CagriSema (2,4 miligramos de cagrilintida y 2,4 miligramos de semaglutida) como con una dosis de 15 miligramos de tirzepatida, ambas aplicadas en pacientes con obesidad.

La nota de prensa difundida por Novo Nordisk y citada por el medio detalló que CagriSema consiguió una reducción del 23% del peso corporal tras 84 semanas de tratamiento. En ese mismo periodo, la tirzepatida de Eli Lilly logró una disminución del 25,5%. El estudio estableció como principal objetivo demostrar la no inferioridad de CagriSema en comparación con la tirzepatida. Sin embargo, según consignó el medio sobre los datos del ensayo, este objetivo primario no se alcanzó, lo que motivó la reacción negativa de los inversionistas.

El propio análisis recogió también información sobre la seguridad del compuesto de Novo Nordisk. El informe indicó que CagriSema "pareció ser seguro y bien tolerado", señaló la compañía. Los eventos adversos identificados correspondieron principalmente a trastornos gastrointestinales, la mayoría considerados de intensidad "suave a moderada", los cuales tendieron a disminuir a lo largo del tratamiento, según publicó el medio con base en el comunicado de la empresa.

A pesar del revés en los resultados en relación a la eficacia comparativa con tirzepatida, el vicepresidente ejecutivo y jefe del área de investigación científica de Novo Nordisk, Martin Holst Lange, declaró: "Estamos satisfechos con la pérdida de peso del 23% obtenida con CagriSema en este ensayo abierto". El directivo sostuvo además que "CagriSema tiene el potencial de ser el primer producto combinado de GLP-1/amilina en llegar al mercado para personas con obesidad, lo que demuestra que la cagrilintida se suma a los beneficios existentes de la semaglutida y ofrece efectos aditivos clínicamente significativos para la pérdida de peso, superiores a los observados con la biología del GLP-1 por sí sola", según reportó la fuente.

El medio apuntó que tanto CagriSema como tirzepatida se aplicaron en pauta semanal y mediante vía subcutánea, proporcionando a los participantes del ensayo un régimen de tratamiento similar en cuanto a frecuencia y forma de administración. La comparación directa entre ambos medicamentos permitió concluir que la molécula de Eli Lilly continuó estableciéndose en una posición de referencia en lo referente a la magnitud de pérdida de peso lograda en este tipo de indicación, al menos de acuerdo con los resultados reportados por este ensayo.

El resultado desfavorable para Novo Nordisk en cuanto al parámetro de eficacia primaria afectó la percepción de los inversionistas sobre el potencial comercial de CagriSema frente a la competencia. Al concentrarse en la consecuencia bursátil, el medio remarcó el contraste con la reacción positiva en torno a Eli Lilly, cuya tirzepatida superó las expectativas previamente establecidas por los analistas financieros relativos al alcance en reducción de peso.

Las declaraciones de Martin Holst Lange recogidas en el comunicado reflejaron el interés estratégico de Novo Nordisk en destacar los beneficios añadidos del fármaco CagriSema derivado de la combinación de cagrilintida y semaglutida. Según detalló la compañía y reportó el medio, dicho enfoque busca subrayar posibles ventajas clínicas diferenciadoras frente a las terapias basadas exclusivamente en biología del GLP-1, en contraste con los datos presentados sobre la tirzepatida.

El informe recabó también que, aunque el fármaco de Novo Nordisk mostró tolerabilidad y seguridad aceptables según los parámetros establecidos en el ensayo, la ausencia de equivalencia en la eficacia principal frente a la alternativa de Eli Lilly dificultó sostener el interés inversor respecto a su inminente comercialización y competitividad en el segmento de tratamientos para la obesidad farmacológica.

El medio resumió el impacto bursátil y la relevancia clínica de los datos proporcionados, subrayando el papel que tanto la seguridad como la magnitud de reducción de peso desempeñan en la valoración de los medicamentos para la obesidad. En este contexto, los resultados divulgados han marcado una clara diferencia en el posicionamiento de ambas compañías dentro de este mercado emergente.