Netanyahu se reúne con su cúpula de seguridad en medio de las tensiones por un posible ataque de EEUU a Irán

Al tiempo que Estados Unidos lleva a cabo una evacuación de su personal no esencial y familiares de diplomáticos en la embajada ubicada en Beirut, la región se enfrenta a un incremento en el despliegue de fuerzas estadounidenses que coincide con el desarrollo de conversaciones indirectas entre Washington y Teherán destinadas a alcanzar un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha considerado la posibilidad de ejecutar un “ataque limitado” contra Irán, propuesta que, según informó The Times of Israel, busca ejercer presión sobre el Gobierno iraní durante las negociaciones en curso.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reunió este lunes en Jerusalén a sus ministros y principales asesores de seguridad en respuesta a las crecientes tensiones derivadas de un eventual ataque estadounidense contra territorio iraní. En una comparecencia ante el Parlamento de Israel, Netanyahu subrayó la preparación del país frente a posibles escenarios adversos. “Le he dejado claro al régimen de los ayatolás: si atacan a Israel, responderemos con una fuerza inimaginable”, declaró, declaración recogida por The Times of Israel, en un contexto donde la posibilidad de enfrentamientos armados genera inquietud internacional.

El medio The Times of Israel detalló que la convocatoria de Netanyahu a la cúpula de seguridad nacional forma parte de una serie de consultas estratégicas para definir los cursos de acción ante una posible escalada militar. Estas consultas han adquirido mayor urgencia tras las recientes amenazas cruzadas entre Washington y Teherán, y ante el aumento de la presencia militar estadounidense en puntos clave de la región, hecho que intensifica la incertidumbre sobre el rumbo de los acontecimientos.

Estados Unidos, según publicó The Times of Israel, ha optado por reforzar su postura en Medio Oriente mientras mantiene esfuerzos diplomáticos indirectos para abordar el estancamiento relativo al acuerdo nuclear con Irán. Washington ha tomado la decisión de evacuar a los empleados no esenciales y familiares de su misión diplomática en la capital libanesa ante la posibilidad de que una confrontación directa con Irán pudiera desatar represalias de actores apoyados por Teherán en el Líbano, un factor considerado de alto riesgo por los responsables de seguridad estadounidenses.

El presidente Trump, de acuerdo con lo reportado por The Times of Israel, evalúa un escenario de acción militar circunscrita, definida como “ataque limitado”, que tiene como objetivo principal doblegar la postura iraní en las negociaciones y forzar concesiones en torno a las actividades nucleares del país persa. A esta iniciativa, el Gobierno de Irán respondió este lunes advirtiendo que cualquier ataque sería entendido como “acto de agresión” e implicaría una reacción militar “decisiva”, según la información recogida por el citado medio.

El contexto regional se caracteriza por un aumento en las maniobras y advertencias tanto de Israel como de Irán. Las declaraciones tajantes de Netanyahu ante el Parlamento buscaron enviar un mensaje de firmeza a Teherán, mientras Israel coordina estrechamente sus movimientos con Washington y evalúa la amenaza de posibles represalias por parte de actores alineados con Irán en Siria y Líbano.

El diálogo indirecto entre Estados Unidos e Irán, según indicó The Times of Israel, permanece condicionado por la tensión militar y las exigencias de ambas partes en la negociación del programa nuclear. Las autoridades estadounidenses optan por aumentar la presión diplomática y militar, mientras consultan a sus aliados regionales sobre la viabilidad de diferentes respuestas ante movimientos hostiles de Teherán.

Las autoridades de Irán insisten en que un ataque militar estadounidense no solo reavivaría la hostilidad entre los dos países, sino que obligaría a una respuesta rápida y contundente, con riesgos de expansión del conflicto hacia otros escenarios en Medio Oriente, según recogió The Times of Israel. Esto ha generado inquietud sobre la posibilidad de que las hostilidades incluyan ataques con misiles o acciones contra infraestructuras militares estadounidenses y aliados en la zona.

De acuerdo con The Times of Israel, la evacuación ordenada por Washington responde al temor de que el grupo Hezbolá, aliado de Irán en Líbano, actúe en consonancia con Teherán si se produce una escalada militar, escenario que elevaría el nivel de inestabilidad en la región y pondría en riesgo intereses estadounidenses e israelíes.

Las reuniones de alto nivel en Jerusalén y la intensificación de la cooperación entre los gobiernos de Israel y Estados Unidos reflejan la gravedad con la que ambas naciones perciben la posibilidad de una confrontación directa con Irán. The Times of Israel reportó que las autoridades israelíes evalúan distintos escenarios de ataque y posibles represalias, tanto en territorio nacional como en el extranjero, donde intereses israelíes podrían convertirse en objetivos.

El ambiente de incertidumbre se extiende a los mercados internacionales y a los estados vecinos que permanecen a la expectativa de cómo evolucione la situación. Según consignó The Times of Israel, el despliegue militar y las declaraciones públicas de los líderes políticos intensifican la preocupación mundial por el desenlace de los acontecimientos en el corto plazo.