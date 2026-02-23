Los 27 sancionan a ocho personas de Rusia por violación de Derechos Humanos y represión de la oposición

Los directores de centros penitenciarios y de detención preventiva en Rusia, vinculados a situaciones de aislamiento y condiciones consideradas inhumanas para presos políticos y una periodista que denunció la invasión rusa de Ucrania, se encuentran entre las ocho personas recientemente objeto de restricciones en el espacio comunitario, según informó la Unión Europea. Los ministros de Exteriores de los países miembros tomaron la decisión durante una reunión en Bruselas del Consejo de Asuntos Exteriores, donde señalaron actuaciones concretas de represión y violación de derechos fundamentales, detalló el medio de comunicación.

De acuerdo con la información publicada por los Veintisiete, se implementarán medidas de congelamiento de activos y prohibición de entrada o tránsito en el territorio de la Unión Europea a los implicados en estos procedimientos, debido a su responsabilidad en la represión de la sociedad civil, la oposición y el menoscabo al Estado de derecho y la democracia en Rusia. Esta acción coordinada responde a la preocupación de la UE por el deterioro constante del respeto a los derechos humanos en ese país, especialmente tras la invasión rusa de Ucrania.

El comunicado difundido indica que la lista de sancionados se compone de dos jueces, un fiscal y un investigador judicial, quienes han estado involucrados en procesos judiciales de motivación política. Entre los casos señalados se encuentran las sentencias contra los activistas rusos Dmitry Skurikhin y Oleg Belousov, que, según consignó el medio, fueron procesados y condenados bajo argumentos considerados políticos. La decisión involucra también a responsables de centros penitenciarios, donde permanecen privados de libertad Aleksei Gorinov, Pavel Kushnir y Mikhail Kriger, así como la periodista Maria Ponomarenko, quienes, según el reporte, han sufrido aislamiento y condiciones degradantes.

El paquete de sanciones establece que, desde este lunes, ninguna empresa ni ciudadano de la Unión Europea puede poner fondos a disposición de las personas incluidas en la lista, además de restringirles toda forma de desplazamiento dentro del espacio comunitario. El Consejo de Asuntos Exteriores justificó estas restricciones argumentando que la represión a opositores y la vulneración sistemática de derechos han aumentado en el marco del conflicto con Ucrania.

Entre los puntos abordados por la UE, se remarcó que la situación de los derechos humanos en Rusia está mostrando un empeoramiento sostenido, con especial énfasis en la respuesta de las autoridades a quienes expresan posiciones críticas respecto de la guerra en Ucrania. El medio citó textualmente del comunicado: "La UE sigue firme en su condena de las violaciones de los Derechos Humanos y la represión en Rusia, y está profundamente preocupada por el continuo deterioro de la situación de los derechos humanos en el país, especialmente en el contexto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania".

Estas medidas restrictivas fueron adoptadas en un contexto de tensiones internas dentro del bloque comunitario, ligado a la postura de Hungría respecto a nuevas sanciones contra Rusia. Según reportó el medio, Budapest ha condicionado la aprobación del vigésimo paquete de sanciones, argumentando motivos relacionados con el suministro de crudo ruso y acusando a Ucrania de obstaculizar su paso por razones políticas, lo que ha bloqueado temporalmente nuevos avances sancionadores favorables a Kiev.

La decisión de incluir a funcionarios del sistema judicial y penitenciario en esta ronda de sanciones responde a la documentación de procedimientos que, según la Unión Europea, evidencian represalias judiciales y limitaciones graves a la sociedad civil. Los casos de los activistas y la periodista mencionados constituyen ejemplos recientes de condenas y tratos considerados incompatibles con estándares internacionales de derechos humanos.

Según publicó la fuente, estas sanciones se suman a las ya existentes y forman parte de la respuesta de la UE a la dinámica de presión sobre la disidencia interna rusa y la prolongación del conflicto con Ucrania. El endurecimiento de las restricciones coincide con la preocupación en las instituciones europeas por las repercusiones humanitarias y sociales del conflicto y la política interna rusa. El comunicado de los Veintisiete subraya el compromiso de la UE en el monitoreo de la situación y su disposición a tomar medidas adicionales según evolucione el escenario político y humanitario en la región.