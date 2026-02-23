La UE aprueba definitivamente la relajación de las reglas sobre países seguros para agilizar las deportaciones

Los Veintisiete han dado este lunes su visto bueno a la reforma que relaja las reglas sobre países terceros seguros y condiciones de retorno para agilizar las expulsiones de solicitantes de asilo a los que se deniega la acogida, por ejemplo al no ser ya obligatoria la "conexión" entre el migrante y el país al que es devuelto o al validar los acuerdos bilaterales para externalizar la acogida, como intentó Italia con Albania.

Este es el último paso pendiente para que la nueva regulación pueda entrar en vigor, después de que el pleno de la Eurocámara diera también luz verde a los cambios en su última sesión plenaria. Durante la negociación, la reforma salió adelante con el rechazo a los cambios por parte de España, que cuestionó su efectividad y compatibilidad con el respeto de los Derechos Humanos.

Tras superar los mismos trámites, también queda adoptada una segunda reforma promovida en paralelo para crear la primera lista europea de "países de origen seguros", con el objetivo de acelerar los retornos de migrantes que probablemente verán rechazada su petición de asilo en la UE porque el bloque considera que los países en cuestión son suficientemente seguros para sus nacionales.

Una vez entre en vigor la norma, corresponderá al solicitante de asilo demostrar que esta disposición no debe aplicarse en su caso debido a un temor fundado a ser perseguido o al riesgo de daños graves si es devuelto a su país. La lista será dinámica e incluye ya a Colombia, Bangladesh, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez, además de, "en principio", a todos los países candidatos a la adhesión, como Turquía.

En el caso de los países candidatos, quedarán fuera de la lista en circunstancias precisas, por ejemplo si se da violencia indiscriminada en el contexto de un conflicto armado, si tienen una tasa de reconocimiento de asilo para sus nacionales en la UE superior al 20 % o si existen sanciones económicas debidas a acciones que afecten a los derechos y libertades fundamentales.

Además, la Comisión supervisará la situación en los países de la lista y en los países candidatos y reaccionará si cambian las circunstancias, de modo que pueda modular los cambios, desde una suspensión temporal hasta proponer su eliminación permanente de la lista. En todo caso, los gobiernos seguirán pudiendo designar otros países de origen seguros a nivel nacional.

"Ayudarán a aumentar la rapidez y la coherencia de los procedimientos de asilo", ha defendido en un comunicado el responsable de Migración en el Gobierno de Chipre, actual presidencia de turno del Consejo de la UE, Nicholas Ioannides.

De este modo, el político ha defendido que estas reformas ayudarán a que se "materialice" el Pacto sobre Migración y Asilo que los gobiernos europeos deben tener en marcha a más tardar en junio de este año, aunque países como Hungría y Polonia han dicho que no lo aplicarán. "Estamos determinados a cumplirlo puntualmente", ha afirmado Ioannides.