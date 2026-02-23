Agencias

La Presidencia francesa hace oficial la salida del Gobierno de la ministra de Hacienda, De Montchalin

La Presidencia de Francia ha comunicado este domingo el cese de Amélie de Montchalin como ministra de Hacienda ante su partida para dirigir el Tribunal de Cuentas y ha nombrado para la cartera a David Amiel, hasta ahora ministro delegado de Función Pública.

"Por recomendación del primer ministro (Sébastien Lecornu), el presidente de la República (Emmanuel Macron) ha destituido a Amélie de Montchalin como ministra de Acción y Cuentas Públicas. Ha nombrado a David Amiel como ministro de Acción y Cuentas Públicas", ha transmitido el Palacio del Elíseo en un breve comunicado.

De este modo, ha hecho oficial la salida de Montchalin, que se prevé que asuma la presidencia del Tribunal de Cuentas este mismo lunes, convirtiéndose así en la primera mujer en dirigir el órgano judicial.

Amiel, que ha trabajado hasta ahora bajo el liderazgo de la ya exministra al encargarse durante cuatro meses del departamento de Función Pública, es a sus 33 años de edad el miembro más joven del Gobierno de Lecornu, a la vez que un partidario de larga data del presidente Macron.

Becario en el Ministerio de Economía cuando lo dirigía Macron, coordinó varios grupos de trabajo en 2017 antes de incorporarse al Elíseo junto al entonces secretario de la Presidencia, Alexis Kohler. Dejaría el equipo presidencial dos años más tarde, tras haber escrito junto a otro asesor un ensayo que trataba de definir el llamado macronismo bajo el título "El progreso no cae del cielo".

