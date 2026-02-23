La operación contra 'El Mencho' deja al menos 26 muertos en Jalisco

Los disturbios en diversas regiones de Jalisco y otros puntos del país adquirieron una magnitud mayor después de que hombres armados provocaron un motín en la prisión de Ixtapa, en Puerto Vallarta. Durante este incidente, perdió la vida un guardia de seguridad y se facilitó la fuga de un número que aún no se ha precisado de reclusos, de acuerdo con lo consignado por el medio La Jornada. Estos hechos ocurrieron en el contexto de una amplia operación militar contra Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuya muerte desencadenó una serie de enfrentamientos y actos de represalia en varias zonas del estado de Jalisco, según reportó La Jornada.

La muerte de 'El Mencho' se produjo durante su traslado a la Ciudad de México, como consecuencia de lesiones sufridas en el operativo realizado este domingo en el municipio de Tapalpa, estado de Jalisco, informó La Jornada. Tras este suceso, miembros del CJNG orquestaron bloqueos, tiroteos y disturbios en respuesta directa a la acción de las fuerzas de seguridad mexicanas. De acuerdo con el Ministerio de Seguridad, los enfrentamientos y actos violentos resultaron en al menos 26 personas fallecidas, incluidas fuerzas de seguridad, civiles y miembros del cártel.

Según la información publicada por La Jornada, diecisiete agentes de diversas corporaciones de seguridad perdieron la vida en diferentes incidentes relacionados con esta serie de ataques. Estos hechos incluyeron emboscadas y tiroteos en distintas localidades de Jalisco. Entre las víctimas civiles se confirmó el fallecimiento de una mujer que quedó atrapada en uno de los tiroteos en el municipio de Zapopan.

Respecto a los integrantes del CJNG, el medio detalló que ocho murieron durante los enfrentamientos, incluyendo a 'El Mencho'. Estas bajas se registraron en distintos puntos donde se intentó contener la violencia desatada por el cártel, tanto en respuesta al operativo como a la muerte de su líder. Las autoridades han informado, según reportó La Jornada, que el despliegue de fuerzas armadas y de seguridad tuvo como objetivo frenar la expansión de los actos violentos y restaurar el orden en la zona.

La reacción del CJNG, reportada por La Jornada, incluyó la ejecución de bloqueos carreteros y ataques a objetivos específicos, así como actos de pillaje en establecimientos comerciales y bancarios. El Ministerio de Seguridad detalló que al inicio de la jornada se mantenían numerosos bloqueos activos, aunque comunicó horas más tarde que el 90% de ellos ya habían sido desactivados. Permanecían alrededor de veinte bloqueos, afectando la movilidad en el estado.

En el plano de la seguridad pública, el gobierno informó sobre la detención de 27 personas. Los detenidos están acusados de su participación en los hechos violentos que incluyeron bloqueos, ataques directos y saqueos. La Jornada indicó que la oleada de disturbios se dispersó rápidamente por el territorio jalisciense tras conocerse la muerte de Oseguera Cervantes, lo cual obligó a las autoridades a intensificar la vigilancia y el despliegue operativo en diversas regiones.

Entre los incidentes señalados, el motín en la prisión de Ixtapa sobresalió no solo por la muerte de un guardia, sino también por tratarse de una acción coordinada para favorecer la fuga de reclusos. Este hecho fue interpretado por las fuentes consultadas por La Jornada como parte de la estrategia de respuesta del CJNG para liberar integrantes de su organización y debilitar la capacidad de acción del Estado.

El operativo decidido contra el jefe del CJNG representó una de las mayores acciones emprendidas en los últimos años en contra de una organización criminal de la magnitud del Cártel Jalisco Nueva Generación. La Jornada puntualizó que la estructura de este grupo lo convierte en el mayor del país y las repercusiones de la pérdida de su líder generaron una escalada de violencia y desestabilización en la zona, reflejada en las cifras de víctimas y en la alteración del orden público.

La sorpresiva reacción del CJNG tras la muerte de 'El Mencho' puso en alerta a la totalidad de cuerpos de seguridad federales y locales, que activaron protocolos para hacer frente a la violencia y restablecer la paz social. Según La Jornada, las autoridades continúan con la investigación de los hechos, así como con la localización de los presos que lograron evadirse de la cárcel de Ixtapa durante el motín.

Otras consecuencias de las acciones del CJNG incluyeron daños materiales en la infraestructura vial y en edificios comerciales, así como afectaciones a la actividad cotidiana de diversos municipios. La Jornada ha documentado que la población civil resultó impactada por la inseguridad, al quedar atrapada en algunos de los eventos violentos registrados en las últimas horas.

Mientras tanto, el gobierno mantiene activas las tareas para asegurar la totalidad de carreteras y puntos estratégicos, al tiempo que se fortalece la presencia de fuerzas armadas en las zonas más afectadas. El proceso de identificación de los fallecidos y la investigación judicial de los sucesos continúa, tal como reportó el medio La Jornada, en un contexto de alta tensión generado por el reciente operativo y sus secuelas.