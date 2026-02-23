La identificación de un hombre de confianza de la pareja de 'El Mencho', clave en su localización

Hugo H., conocido como ‘El Tuli’, identificado como una de las personas de mayor confianza de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, murió durante la operación militar ejecutada para localizar al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La estrecha vigilancia sobre figuras clave del círculo íntimo del jefe criminal jugó un papel determinante en el rastreo y posterior ubicación de Oseguera Cervantes, lo que permitió desplegar un operativo de gran escala que incluyó la intervención de fuerzas especiales y la utilización de recursos aéreos. Según consignó el medio Europa Press, el secretario de Defensa de México, Ricardo Trevilla, resaltó la importancia de ubicar a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de ‘El Mencho’ para la ejecución del operativo.

El medio Europa Press detalló que la operación combinó inteligencia militar e intercambio de información con Estados Unidos, elementos considerados clave por las autoridades mexicanas para identificar el paradero de Oseguera Cervantes. Conforme a la comparecencia de Ricardo Trevilla, una fuerza conjunta conformada por elementos especiales del Ejército y de la Guardia Nacional, así como un contingente aeromóvil compuesto por seis helicópteros, se desplazó hacia el sitio donde se localizó al líder criminal con el objetivo de aprehenderlo.

El secretario explicó que se tenía conocimiento de que ‘El Mencho’ iba armado, razón por la cual se preparó un despliegue aplicado a la Ley Federal de Armas de Fuego. Al llegar al lugar, el personal militar fue recibido con disparos, lo que desencadenó una confrontación violenta entre el grupo armado del CJNG y las fuerzas federales. Trevilla reportó que el líder del cártel logró salir del sitio, dejando a varios de sus colaboradores armados, lo que resultó en un enfrentamiento en el que fallecieron ocho integrantes de la organización criminal. Inicialmente se informó de cuatro fallecidos, pero la cifra se confirmó en ocho tras la verificación en terreno.

Durante el enfrentamiento, autoridades incautaron dos lanzacohetes, uno de ellos de origen ruso, que previamente se utilizó para derribar un helicóptero militar en Autlán durante otro operativo dirigido contra Oseguera Cervantes. Después del intercambio de fuego, ‘El Mencho’ y miembros de su círculo cercano escaparon hacia una zona boscosa, lo que obligó a desplegar un cerco militar. Finalmente, este cerco permitió la localización de los fugitivos, quienes intentaron responder con fuego a las fuerzas federales. A pesar de portar lanzacohetes, la presión ejercida por los militares impidió que pudieran utilizarlos, de acuerdo con lo mencionado por Europa Press.

Durante este segundo contacto armado, ‘El Mencho’ y dos de sus escoltas resultaron heridos. Las fuerzas de seguridad detuvieron a otras dos personas y aseguraron tres armas largas, dos armas cortas, lanzacohetes, cargadores y cartuchos. En cuanto a las fuerzas federales, al menos un elemento resultó herido en el transcurso del operativo, y otros dos soldados sufrieron heridas en las cabañas donde inició la operación, según lo expuesto por Trevilla, citado por Europa Press.

Luego de controlar la situación, personal de sanidad militar llegó al lugar para asistir a los heridos. Confirmaron la identidad de Oseguera Cervantes y de dos escoltas heridos, por lo que se decidió evacuar a los afectados. Se solicitó un helicóptero con destino a Jalisco para trasladarlos, pero fallecieron durante el trayecto. Posteriormente, se optó por dirigir el traslado a Morelia, donde un avión de la Fuerza Aérea aguardaba. Desde allí, el grupo fue trasladado a la Ciudad de México, de acuerdo con el detalle entregado por Europa Press.

En el mismo operativo murió Hugo H., alias ‘El Tuli’, quien no solo se desempeñaba como brazo derecho de ‘El Mencho’, sino que también coordinaba las acciones violentas de respuesta del CJNG, tales como bloqueos de carreteras, incendios, ataques a instalaciones militares y bancarias, así como acciones violentas en establecimientos comerciales. El medio Europa Press apuntó que ‘El Tuli’ estaba a cargo de ofrecer pagos de 20.000 pesos (unos 981 euros) por cada militar asesinado. Al momento de su muerte, se le encontraron 7,8 millones de pesos (aproximadamente 380.000 euros) y 965 dólares (unos 818.000 euros), recursos usados, según estimaciones, para financiar la compra de armas y sobornos.

Ricardo Trevilla indicó que, como respuesta a los disturbios provocados por las reacciones del cártel tras el operativo, se enviaron 2.500 militares adicionales a Guadalajara, Jalisco, reforzando así los 7.500 efectivos desplegados previamente en la entidad. El refuerzo permitió que la situación de seguridad regresara de manera progresiva al control estatal y federal.

Finalmente, Europa Press reportó que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ya ha confirmado plenamente la identidad de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, consolidando así el desenlace de una operación considerada de gran relevancia en la ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.