Kiko Rivera deja en el aire si fue él quién presentó a su hermano Cayetano y a Tamara Gorro

Preguntas en torno al rol de Kiko Rivera en el inicio de la relación entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro han adquirido relevancia debido a la estrecha relación previa que Kiko mantenía con ambos. Según publicó el medio, en el entorno de la pareja hay quienes consideran que Kiko pudo haber actuado como el vínculo que propició este acercamiento, aunque ni Cayetano ni Tamara han confirmado hasta ahora los detalles de cómo comenzó su vínculo sentimental.

De acuerdo con la información difundida por la fuente, las especulaciones sobre el origen de la relación entre el torero y la influencer se han intensificado debido a la falta de declaraciones públicas que aclaren cuándo y de qué manera inició el contacto entre ambos. Tamara Gorro y Cayetano Rivera han optado por mantener silencio sobre si llevaban varios meses viéndose en secreto desde el pasado noviembre. Esta posibilidad ha dado pie a versiones que indican que, en ese momento, Cayetano habría mantenido en paralelo el inicio de su relación con Tamara al mismo tiempo que conservaba una “amistad especial” con la reportera Gemma Camacho.

El medio detalló que la figura de Kiko Rivera ha adquirido protagonismo en este contexto, bajo la sospecha de que habría sido el responsable de presentar a su hermano Cayetano y a Tamara Gorro. Kiko, hijo de Isabel Pantoja, goza de una relación cercana tanto con su hermano como con Tamara, a quien conoció en el año 2011 en el concurso televisivo “Supervivientes”. Desde entonces, ambos han mantenido una amistad continua, ratificada con gestos como la invitación de Kiko a Tamara para asistir a su boda con Irene Rosales en 2016. Estos antecedentes han llevado a círculos cercanos a especular que el dj pudo haber tenido un papel de “celestino” en la gestación de este nuevo vínculo sentimental.

Ante las preguntas de la prensa, Tamara ha evitado ofrecer una respuesta directa y se ha limitado a restar importancia al asunto, recurriendo al humor. “¿Que se ha presentado dónde...? Madre mía, yo me tengo que poner más al día”, expresó la influencer, según consignó el medio. Esta reacción ha sido interpretada como una maniobra para esquivar una declaración explícita sobre si Kiko Rivera fue efectivamente el intermediario de la pareja.

Por su parte, Kiko Rivera tampoco se ha pronunciado para confirmar o negar su posible participación en la relación entre Cayetano y Tamara. Conforme reportó la publicación, Kiko mantiene una actitud reservada respecto al tema y ha respondido con indiferencia cuando se le ha consultado al respecto, sin aclarar su presunto papel en el surgimiento de la pareja. Además, el medio señaló que Kiko ha eludido pronunciarse sobre otro de los puntos de interés: si su hermano Francisco Rivera podría estar incómodo con el actual contexto sentimental de Cayetano.

En el ámbito familiar y personal, Kiko Rivera se mantiene muy unido a Lola García, quien pasa mucho tiempo junto a él en Sevilla, según mencionó el medio. Mientras tanto, la pregunta sobre el verdadero origen de la relación entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro persiste, incrementando la atención sobre la vida personal de los protagonistas y de su entorno más cercano, especialmente sobre la posible intervención de Kiko Rivera como enlace entre ambos.