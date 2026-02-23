Ivan Leko (Brujas): "No tenemos mucho que perder"

Según indicó Ivan Leko, entrenador del Club Brujas, la plantilla cuenta con todos sus jugadores disponibles para disputar el partido de vuelta del 'Playoff' clasificatorio a los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano, donde enfrentarán una atmósfera de 70.000 aficionados y un adversario destacado del fútbol europeo. De acuerdo con declaraciones recogidas por la agencia Europa Press, Leko subrayó que “no” tienen “mucho que perder” en este encuentro, mientras que la carga de la presión recae sobre el conjunto español, que actúa como local.

Durante la conferencia de prensa previa, el técnico croata afirmó que este enfrentamiento será completamente diferente al de la ida, señalando que las circunstancias serán “distintas” por el entorno y la relevancia del rival. Insistió en que su equipo tiene mucho que ganar e hizo énfasis en la motivación con la que afrontan “la oportunidad” de medir fuerzas ante uno de los clubes más competitivos de Europa. Según puntualizó Europa Press, Leko sostuvo que el Brujas debe prepararse para competir de igual a igual, reconociendo las fortalezas del Atlético y advirtiendo también que conocen tanto las debilidades como los puntos fuertes del equipo dirigido por Diego Pablo Simeone.

Sobre la estrategia, el entrenador detalló que el plan del Brujas pasa por desplegar su propio fútbol y tratar de mantener el control del juego con posesión, apelando a la presión sobre el rival. Leko dejó claro que, aunque esta idea es sencilla en teoría, en la práctica resulta más compleja ante un adversario acostumbrado a imponerse en su estadio, tal como destacó el medio Europa Press. “Es un privilegio jugar aquí, pero queremos más, queremos competir con un gran equipo. La presión es para el Atlético, juegan en casa”, sostuvo en sus declaraciones.

El entrenador del conjunto belga también elogió la profundidad y calidad de la plantilla rojiblanca, afirmando que se trata de un grupo compuesto por “20 grandes jugadores”. Según publicó Europa Press, Leko consideró poco riguroso centrarse en un futbolista en específico, ya que el Atlético puede decidir sus partidos “con cualquiera de los once titulares”. Remarcó el objetivo del Brujas de sorprender e intentar aprovechar sus oportunidades a pesar del contexto adverso.

En referencia a Diego Pablo Simeone, Leko destacó la trayectoria del técnico argentino, al que definió como un “ganador” desde su etapa como futbolista y un “líder” consolidado en la dirección técnica. Europa Press consignó la valoración de Leko sobre el ciclo de Simeone en el Atlético, resaltando sus 15 años al frente de uno de los clubes más grandes del mundo, así como su sello de entrega y pasión. Leko afirmó: "Cuando dices Atlético, lo primero que se te viene a la mente es Simeone. Tengo mucho respeto por lo que ha hecho en este club, su capacidad, sus resultados, su motivación, su energía y su pasión. Sigue siendo algo increíble”.

El enfrentamiento en Madrid representa para el Brujas un desafío con amplia expectación internacional, dada la relevancia del partido y el potencial impacto de una clasificación ante el equipo español. Europa Press destacó el enfoque del entrenador croata en la motivación grupal y en la preparación táctica que el equipo busca desplegar para poder competir al máximo nivel ante el Atlético en su campo, sin dejar de lado el reconocimiento al trabajo y la trayectoria del técnico rival.