Guterres insta a EEUU y Rusia a buscar nuevos acuerdos de control de armas tras expirar el Nuevo START

António Guterres destacó que el gasto militar mundial del año anterior alcanzó los 2,7 billones de dólares, una cifra equivalente al producto interior bruto total de África y trece veces mayor que la suma destinada a ayuda al desarrollo. Este dato se presentó durante su intervención ante la Conferencia de Desarme de la ONU en Ginebra, en la que abordó las consecuencias de la expiración del tratado Nuevo START y advirtió que la ausencia de acuerdos sobre control de armas nucleares genera un riesgo global. El máximo responsable de Naciones Unidas exhortó a Estados Unidos y Rusia a reanudar los diálogos y buscar nuevos pactos vinculantes que limiten la capacidad armamentística nuclear y contribuyan a la seguridad internacional, según consignó Europa Press.

Guterres recordó que hace poco más de dos semanas desapareció el último acuerdo bilateral de control de armas estratégicas, haciendo referencia al tratado Nuevo START. Subrayó que este mecanismo había logrado evitar catástrofes, estabilizar las relaciones entre ambas potencias, detener la carrera armamentística y permitir una reducción considerable de los arsenales nucleares durante más de veinte años. El secretario general de la ONU enfatizó que el control de las armas nucleares ha sido eficaz en la construcción de relaciones estables y la prevención de riesgos de escala global, según publicó Europa Press.

El secretario general también advirtió que se han registrado violaciones evidentes de los principios fundamentales del Derecho Internacional. Alertó sobre el uso “imprudente” de la fuerza en diferentes partes del mundo, lo que, según sus palabras, propicia nuevas dinámicas de carrera armamentística. Guterres hizo hincapié en que el desarme resulta esencial para evitar la aniquilación global y argumentó que las políticas de desarme respaldadas por sistemas jurídicos robustos y mecanismos efectivos de verificación proporcionan mayor seguridad a largo plazo que el uso unilateral de la fuerza.

Según detalló el medio Europa Press, el representante de Naciones Unidas invitó a repensar y reconstruir la arquitectura de seguridad internacional, fundamentada en la cooperación y en una evaluación clara tanto de los beneficios de la colaboración como de los peligros que implica una escalada militar. Guterres manifestó su preocupación por la incapacidad del foro internacional para alcanzar nuevos acuerdos, a pesar de que en el año anterior se llevaron a cabo deliberaciones consideradas como las más exhaustivas en décadas. Definió como una responsabilidad urgente y prioritaria poner fin al desarrollo y proliferación de armas nucleares.

En su intervención, Guterres animó a la Conferencia de Desarme de la ONU a cumplir con su función como instancia principal de negociación internacional en materia de desarme. Exhortó a los países a avanzar y destacó la urgencia de sus prioridades, entre ellas, poner freno a la carrera armamentística nuclear. También instó a los delegados a enfrentar sin evasivas los debates más complejos, incluido el objetivo de eliminar por completo las armas nucleares del planeta, según informó Europa Press.

El secretario general pidió además redoblar los esfuerzos para superar los obstáculos que frenan la consecución de nuevos acuerdos en el ámbito del desarme. Sostuvo que las normas jurídicas fuertes y la verificación rigurosa pueden garantizar una seguridad más duradera y sólida para la comunidad internacional, mucho más allá de lo que podrían proporcionar las políticas orientadas únicamente al fortalecimiento militar de los Estados individuales.

El llamado de Guterres se produce en un contexto internacional marcado por el deterioro de los mecanismos multilaterales de control de armas, lo que según reportó Europa Press incrementa la incertidumbre y el riesgo en el escenario global. El Nuevo START, último acuerdo bilateral en vigor entre Washington y Moscú para la limitación de los arsenales nucleares estratégicos, había desempeñado un papel relevante en la regulación y transparencia de los arsenales de ambas potencias, contribuyendo a la reducción de tensiones durante más de dos décadas.

Europa Press recogió que Guterres recalcó la necesidad de que la comunidad internacional recupere la senda de los tratados respaldados por amplios consensos y el derecho internacional, para restablecer la confianza y evitar una nueva escalada en la carrera armamentística nuclear. Subrayó que los foros multilaterales deben afrontar los retos actuales no solo como presión de circunstancias inmediatas, sino como desafíos estructurales que impactan en la paz y seguridad de largo plazo.

La intervención de Guterres en la sede de la ONU en Ginebra también resaltó el papel de la cooperación internacional en la disposición de medidas concretas que protejan a la humanidad de riesgos existenciales asociados al arsenal nuclear. Su llamado incluyó una exhortación a no eludir discusiones técnicas y políticas, y a que la diplomacia multilateral logre traducir las deliberaciones en acuerdos verificables y efectivos para la reducción de armas y la prevención de incidentes nucleares.

El vencimiento del tratado Nuevo START entre Estados Unidos y Rusia marcó el final de una etapa en la política internacional de control de armas, situación que, de acuerdo con Europa Press, representa para Guterres una preocupación central y un motivo para instar a la acción inmediata de los responsables políticos y diplomáticos globales. La ausencia de acuerdos bilaterales en vigor, junto a los riesgos emergentes derivados de nuevas tecnologías y estrategias armamentísticas, configuran un entorno de elevada inestabilidad y desafío para el sistema internacional.