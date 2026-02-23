Gemma Camacho responde a Tamara Gorro: "Yo estoy aquí por mis estudios, tú por buscar pareja en televisión"

Tamara Gorro y Cayetano Rivera se han convertido en la pareja inesperada de la temporada, una historia de amor que ha pasado de los viajes discretos a Dubái y Maldivas a sus planes de lo más naturales por España, como su última escapada de fin de semana a Sevilla, ciudad del torero, donde podrían haber aprovechado para que él la presentara a familiares y amigos y así ir introduciéndola aún más en su círculo. Mientras la colaboradora se muestra ilusionada y ya habla en televisión de lo "maravilloso" que es el torero, su noviazgo ha reabierto el foco sobre otra mujer que sonó con fuerza en la vida sentimental de Cayetano en los últimos meses: la periodista Gemma Camacho, hasta ahora siempre al otro lado del micro, que se ha sentado de nuevo en el plató de 'El tiempo justo' para dar su versión.

En los últimos meses, el nombre de la peridista se vinculó a Cayetano como una "amistad especial", una relación que ella misma ha definido como una bonita conexión sin compromisos ni acuerdos de exclusividad, nacida a través de mensajes y encuentros puntuales, siempre "bajo el respeto". La presión mediática y las posteriores imágenes del hermano de Kiko Rivera con Tamara Gorro, ya convertidos en la pareja sorpresa de 2026, terminaron por situar a Gemma en el centro del huracán, obligándola a pasar de reportera a protagonista de la noticia y a tener que explicar hasta dónde llegó realmente ese vínculo.

Tal y como ella ha contado ahora en 'El tiempo justo', hubo momentos de intimidad y complicidad con el torero, como cuando estuvieron juntos en Milán: "A mí me llama la atención que cuando estaba en Milán con él me dijo: 'Ay, tú no eres muy de fotografías'", explica, confesando que le hace gracia ver ahora la gran cantidad de imágenes que publica Tamara. Recuerda que entonces llegó a hacerle una foto con una calabaza que él subió a sus redes sociales, y que el torero llegó a decirle: "Nos la podríamos haber hecho los dos", una frase que, según ella, evidencia que no se escondían y que "lo están pasando bien", aunque insiste en que, por cómo se dio, no puede llamar "relación" a lo suyo, sino una amistad de entrar y salir que prefiere dejar en la intimidad: "Lo que hayamos disfrutado para nosotros se ha quedado; a mí su vida me importa un pimiento".

Sobre las palabras de Bea Jarrín, que sugirió en el plató de 'Fiesta' que en noviembre Cayetano habría solapado las dos relaciones - la de Tamara y la de Gemma -, la periodista matiza con firmeza: "Eso es una realidad, tampoco hay que desmentirla", admitió, pero puntualizando que, en su caso, no lo vivió como una doble vida. Explica que, incluso cuando él estaba con María Cerqueira, le escribía y le mandaba mensajes porque siempre han mantenido una relación de amistad, aunque no llegaron a quedar cara a cara hasta después de su ruptura con la portuguesa.

En el plató, Alexia Rivas cuenta lo que habría comentado Tamara Gorro en su círculo más cercano: que le ha parecido la primera intervención televisiva de Gemma "de oportunista" y que no entiende por qué la periodista habla de ella y no de Cayetano. Según esta versión, Tamara recuerda que antes Gemma estaba "al otro lado" y ahora se sienta públicamente como colaboradora, aunque la influencer se lo tomaría con humor y sin intención de darle mayor importancia.

Por su parte, la colaboradora subraya que se sienta en 'El tiempo justo' como periodista, no como personaje: "La diferencia de ella y yo es que yo quiero seguir respetando a todas las mujeres, y que la guerra de pelear mujer contra mujer está pasada", afirma, marcando distancias con una batalla de egos femeninos. Añade que la influencer ha contado su vida en televisión y que ella, en cambio, está donde está "por mis estudios", insistiendo en que ha rechazado participar en realities o formatos donde solo se hablaría de su intimidad porque no quiere exponerse de ese modo, y remarcando que, a su juicio, Tamara "se da a conocer en televisión para encontrar pareja y hablar de ella" y que "nunca ha estado al otro lado del periodismo, no es comunicadora".

Pese a las diferencias y a las pullas veladas, la colaboradora se muestra conciliadora con el futuro de la relación entre Tamara y Cayetano, asegurando que no tiene intención de enquistarse en este triángulo y que no quiere convertirse en un personaje fijo de la historia. De hecho, Camacho dice que apuesta por ellos y que cree que lo suyo va a ser una relación duradera, en la que la influencer será "clave", hasta el punto de explicar que el torero tenía en mente irse de España por ciertos proyectos y que, sin embargo, habría decidido centrarse aquí precisamente por su nueva ilusión.