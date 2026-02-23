El sindicato de policía respalda la intervención en El Sadar y se personará como acusación particular

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Navarra comunicó este lunes su propósito de comparecer como acusación particular en los procesos judiciales que se deriven de los sucesos ocurridos en el estadio El Sadar tras el partido entre Osasuna y el Real Madrid, con el objetivo de impulsar acciones penales, solicitar responsabilidades y reclamar sanciones contundentes para las personas implicadas en agresiones, alteraciones del orden público y ataques a agentes de la autoridad. Según informó el SUP mediante un comunicado reproducido por diversos medios, el sindicato expresó, además, un respaldo categórico a la intervención de la Policía Nacional durante los incidentes, calificando la actuación policial como legítima y justificada dentro del marco normativo.

De acuerdo con la información reportada por el sindicato y recogida por distintos medios, la labor policial en El Sadar se desarrolló a petición y en apoyo del dispositivo de seguridad privada dispuesto por el Club Atlético Osasuna. El objetivo de la incursión de los agentes consistió en salvaguardar la seguridad, restablecer el orden e identificar a los responsables de los incidentes, todo ello conforme a los protocolos y normativa vigente. El comunicado del SUP señaló que se trató de una intervención “legal, proporcionada y plenamente ajustada a derecho”.

El SUP manifestó rechazo a cualquier intento de minimizar o restar importancia a las agresiones sufridas por los agentes de la VI Unidad de Intervención Policial (UIP), quienes resultaron heridos en el cumplimiento de su labor. La organización sindical destacó en su mensaje: “Agredir a un policía es atentar contra el Estado de Derecho”, y sumó palabras de apoyo y reconocimiento para los agentes afectados, deseando su recuperación completa tras los hechos.

En el mismo comunicado, el sindicato subrayó que no admitirá campañas que busquen desprestigiar a los efectivos policiales o invertir la carga de la responsabilidad, apuntando a quienes actuaron para contener los disturbios en vez de señalar a los autores de los actos violentos. El SUP defendió que la autoridad estatal debe ser respetada y que quienes la agreden deben enfrentar las consecuencias legales correspondientes.

El SUP Navarra, según consignó el comunicado difundido por medios de comunicación, instó a mantener una política de “tolerancia cero” ante cualquier manifestación violenta dirigida contra policías y reclamó que no exista ningún tipo de impunidad en relación con lo ocurrido tras el partido. El sindicato reiteró su determinación de impulsar todas las medidas necesarias en la vía judicial para garantizar que los hechos sean sancionados.

Los disturbios se produjeron después de la finalización del encuentro de LaLiga EA Sports, en un contexto de tensión y enfrentamientos que derivaron en la intervención coordinada entre la seguridad privada del club y las fuerzas policiales estatales. Según reportó el SUP, la actuación policial no solo respondió a la urgencia de restituir la normalidad, sino también a la exigencia de identificar a los protagonistas de las acciones violentas que alteraron el desarrollo normal del evento.

El mismo comunicado difundido por SUP Navarra incluyó un mensaje dirigido tanto a los compañeros lesionados como al conjunto de la sociedad, reivindicando la legitimidad de la actuación policial en defensa del orden y la seguridad durante acontecimientos deportivos. El sindicato recalcó que recurrirá a todas las vías contempladas por la legislación para exigir condenas firmes y el cumplimiento de responsabilidades penales por los delitos que se investigan tras los disturbios en el estadio pamplonés.