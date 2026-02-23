El FC Barcelona desmiente que Laporta y su directiva cobraran comisiones ilegales en el extranjero

El FC Barcelona advirtió sobre la posibilidad de que una filtración de información presuntamente falsa y manipulada pudiera influir en el desenlace de las próximas elecciones internas, programadas para el 15 de marzo. Según informó El Periódico, la institución expresó su preocupación tras la publicación de una noticia que vincula a altos cargos del club con cobros irregulares en el extranjero, y que dio pie a la denuncia de un socio ante la Audiencia Nacional contra el expresidente Joan Laporta, el presidente en funciones Rafael Yuste, la exvicepresidenta Maria Elena Fort y el exvicepresidente económico Eduard Romeu, entre otros directivos.

De acuerdo a lo publicado por El Periódico, el denunciante acusa a Laporta y varios integrantes de su equipo de haber recibido "comisiones indebidas" mediante el uso de sociedades con sede en España, Chipre, Dubái, Croacia y Estonia. A raíz de estas informaciones y del inicio del procedimiento judicial, el club catalán difundió un comunicado en el que rechaza de manera categórica los señalamientos, describiendo los hechos atribuidos al anterior presidente y su directiva como ajenos a la realidad y carentes de fundamento legal.

El medio El Periódico detalló que, en relación al surgimiento de la noticia, el FC Barcelona aclaró que el 15 de enero de 2026 recibió comunicaciones de periodistas pertenecientes a dos organizaciones informativas y a la entidad internacional Organized Crime & Corruption Reporting Project (OCCRP) solicitando contrastar datos y documentos que respaldarían los hechos publicados. El club analizó la documentación recibida y determinó que, en la evaluación de sus responsables, los supuestos papeles eran falsos o seriamente manipulados, según informaron fuentes de la entidad. Así mismo, el 19 de enero el club transmitió a los periodistas y la organización que los elementos presentados eran “total y absolutamente falsos” y que no reconocía la validez de los documentos.

El FC Barcelona remarcó que desconoce los detalles concretos sobre la denuncia interpuesta por el socio, pero observó una concordancia entre lo publicado el 19 de enero y lo divulgado por El Periódico sobre el contenido de la misma. Según reportó el medio, la directiva manifestó también que la información en cuestión habría sido ofrecida de antemano a otros medios de comunicación nacionales, repitiendo la preocupación de que se estaba moviendo una versión infundada de los hechos.

El club afirmó que si se confirmara la identidad del autor de estos hechos, iniciaría acciones legales contra el socio que presentó la denuncia, por presunta denuncia falsa, falsificación de documentos y calumnias. Además, solicitaría a su Comisión de Disciplina que abriese un expediente disciplinario al implicado, independientemente de la aceptación o rechazo de la denuncia en tribunales.

En línea con esta postura, la entidad anunció también el estudio de medidas legales contra el medio de comunicación responsable de la publicación por divulgar una información que, a su juicio, se basa en material falso, y advirtió que procederá de manera firme ante cualquier agente que difunda estos datos como veraces.

Según consignó El Periódico, el FC Barcelona se comprometió a trasladar a la Junta Electoral interna toda la información reunida sobre este asunto, con el objetivo de permitir una verificación transparente y advertir a los precandidatos sobre las repercusiones de emplear materiales o noticias inexactas durante la campaña. El club lamentó la difusión de estos hechos en pleno proceso electoral, y sugirió que la aparición pública de estas denuncias podría tener como objetivo alterar el proceso de votación y condicionar la voluntad de los socios en la elección de nuevas autoridades.