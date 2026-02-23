El economista y excandidato presidencial Hernando de Soto, nombrado primer ministro de Perú

El gobierno transitorio encabezado por José María Balcázar definió la designación del economista Hernando de Soto como primer ministro de Perú tras una reunión este domingo, de acuerdo con información publicada por la Presidencia y recogida por medios internacionales. El nombramiento, según informó la sede presidencial, marca el arranque de una gestión centrada en garantizar comicios libres y en fortalecer la proyección internacional del Ejecutivo hasta la asunción del nuevo presidente, prevista para el 28 de julio de 2026, luego de los comicios fijados para el 12 de abril.

La llegada de De Soto al gabinete se oficializará durante la ceremonia de juramentación, programada para el martes 24 de febrero. El anuncio se produce en un contexto de transición política luego de la salida de Jerí, quien fue destituida tras una moción de censura aprobada en el Congreso con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, situación que se dio tras dos procesos de investigación por tráfico de influencias. Tal como consignó la Presidencia en su comunicado, la cita entre Balcázar y De Soto sirvió para “definir las primeras acciones dentro del marco constitucional y de las facultades conferidas por el Congreso a esta gestión transitoria”.

De acuerdo con la información oficial difundida por la Presidencia de Perú y reseñada por la prensa internacional, se espera que Hernando de Soto encabece esfuerzos institucionales orientados a asegurar que el proceso electoral próximo se desarrolle bajo los principios de transparencia y limpieza. El comunicado detalla que la administración de Balcázar ha enmarcado la integración de De Soto como un refuerzo al rumbo institucional del gobierno de transición, resaltando el reconocimiento nacional e internacional que acompaña al economista.

Otra de las tareas anticipadas por la Presidencia para el nuevo primer ministro es una misión internacional en la que De Soto sostendrá conversaciones con líderes indígenas de Estados Unidos y Canadá. El objetivo declarado de este viaje, para el que aún no se ha precisado la fecha, consiste en estrechar relaciones y compartir experiencias sobre el impacto de la economía y las tecnologías digitales en sociedades emergentes, una dinámica simbólicamente definida como la unión del “cóndor y el águila”.

Según detalló el medio que citó el comunicado presidencial, el nombramiento de De Soto obedece a la necesidad de dotar de mayor solidez a la administración transitoria a raíz de la reciente destitución de Jerí e intensas disputas políticas dentro del Congreso peruano. La elección de Balcázar como presidente se realizó el pasado miércoles por votación parlamentaria, en la que obtuvo 64 votos frente a los 46 logrados por Maricarmen Alva, candidata de la bancada centroderechista Acción Popular, quien hasta entonces figuraba entre las favoritas para asumir el cargo.

La Presidencia subrayó en el anuncio que “la incorporación de Hernando de Soto fortalece el rumbo institucional del Gobierno de transición y respalda, entre otras prioridades, la garantía de elecciones limpias y transparentes”. El texto difundido alude a la proyección internacional y la experiencia previa de De Soto, quien fue candidato presidencial en 2021 y asesor económico durante la primera presidencia de Alberto Fujimori en la década de los 90. Hasta el momento, De Soto no ha emitido declaraciones sobre su designación.

El nuevo Ejecutivo asumirá sus funciones en medio de una etapa caracterizada por expectativas de reformas orientadas a fortalecer la institucionalidad y orientar la preparación del proceso electoral. Entre los objetivos prioritarios también figura el impulso a los vínculos con comunidades indígenas y actores internacionales estratégicos, en línea con lo anunciado por la Presidencia y de acuerdo con lo publicado por los principales medios peruanos.