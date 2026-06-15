El brent cae el 4,6 %, hasta los 83 dólares, tras el acuerdo de paz entre EEUU e Irán

Madrid, 15 jun (EFE).- El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto baja con fuerza este lunes, el 4,67 %, hasta los 83 dólares, tras el acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán que permitirá la apertura del estrecho de Ormuz.

A las 7:00 horas de este lunes (5:00 GMT), el brent, el crudo de referencia de Europa, baja ese 4,67 % en el mercado de futuros de Londres, hasta los 83,27 dólares el barril, su nivel más bajo desde principios de marzo, días después del inicio del conflicto en Oriente Medio.

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El precio del petróleo baja después de que este domingo, el presidente de estadounidense, Donald Trump, anunciara que ha alcanzado un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, cuyo cierre ha provocado graves perturbaciones ya que por esa vía transita alrededor del 20 % del petróleo mundial.

A cambio de la reapertura, Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo impuesto a la entrada y salida de buques en puertos iraníes, según anunció Trump en su red social Truth Social.

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!", escribió Trump, sin ofrecer más detalles del acuerdo.

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Con el citado acuerdo se pondrá fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Pakistán, que ejerce como mediador entre Washington y Teherán, anunció que ambas partes firmarán el próximo viernes 19 de junio en Suiza un memorando de entendimiento para poner fin a todas las hostilidades, aunque todavía se desconocen los detalles concretos del acuerdo.

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El pacto, que Trump había presionado para que se anunciara este domingo, día de su 80 cumpleaños, llega tras varias semanas de intercambios de borradores y declaraciones contradictorias entre ambas partes. EFE