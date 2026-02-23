Donut Lab reafirma la capacidad de su batería Donut para cargarse en cinco minutos

El rendimiento establecido por la celda de batería sometida a recarga rápida a una tasa 11C permitió alcanzar el 80% de su capacidad total en solo 4,5 minutos y completar la carga en poco más de siete minutos, según pruebas independientes realizadas por el Technology Research Centre VTT. La disponibilidad de la capacidad almacenada, una vez finalizada la descarga tras estos ciclos acelerados, osciló entre un 98,4% y un 99,6%, aportando datos sobre la integridad del almacenamiento y la entrega de energía con estos métodos intensivos. Según publicó el medio Donut Lab, estos resultados confirman que la batería Donut mantiene su capacidad frente a otras tecnologías, incluso bajo condiciones de exigencia elevada.

De acuerdo con la información proporcionada por Donut Lab, el banco de pruebas incluyó también un ciclo de carga a velocidad 5C, correspondiente a un proceso de carga y descarga destinado a simular la utilización rápida en condiciones estándar de uso de vehículos. En estos ensayos, la celda alcanzó el 80% de su carga en 9,5 minutos, completando el ciclo al 100% en algo más de doce minutos. Las mediciones posteriores indicaron que el 100% de la energía almacenada se encontraba disponible tras la descarga posterior, de acuerdo a lo consignado por Donut Lab en un comunicado.

La validación del rendimiento se llevó a cabo en instalaciones del Technology Research Centre VTT, donde se emplearon dos métodos diferentes de refrigeración pasiva: en el primero, la celda estuvo rodeada por dos placas de aluminio comprimidas; en el segundo, permaneció fijada solo a una placa inferior. La tasa de recarga en estos experimentos se indicó mediante la métrica C-rate, utilizada habitualmente para definir el tiempo relativo de carga en relación a la capacidad nominal de una batería. Bajo este sistema, 1C implica una carga completa en una hora, 5C en unos doce minutos y 11C en torno a cinco o seis minutos.

El medio Donut Lab detalló que las pruebas comenzaron con la verificación de descarga a 1C como paso previo a los ciclos de recarga rápida. El objetivo era comparar la eficiencia de la celda Donut frente a baterías de estado sólido actuales y las clásicas baterías de iones de litio utilizadas en la industria automotriz.

Donut Lab explicó que, a diferencia de otras baterías de estado sólido, su celda no requiere presiones elevadas de compresión ni sistemas de refrigeración complejos, eliminando la necesidad de dispositivos adicionales para mantener la integridad estructural durante la operación. El director técnico (CTO) de Donut Lab puntualizó: “A diferencia de otras baterías de estado sólido que requieren altas presiones de compresión y experimentan cambios de volumen de hasta un 15-20% durante los ciclos de recarga, la batería Donut no necesita compresión especial ni sistemas de refrigeración más complejos”. Además, la estructura simplificada permite desarrollar paquetes de baterías más rentables y potentes, con mejores índices de densidad energética y potencia respecto a las de iones de litio, afirmó el directivo en declaraciones difundidas por Donut Lab.

La primera presentación pública de esta batería de estado sólido tuvo lugar durante el evento tecnológico CES 2026, celebrado en enero en Las Vegas, Estados Unidos, oportunidad en la que Donut Lab anunció su disponibilidad para la producción en serie y su capacidad para cargarse en cinco minutos. Según consignó Donut Lab, la publicación de estos resultados mediante pruebas independientes busca validar la promesa de tiempos de recarga extremadamente reducidos, factor considerado prioritario para la aplicación masiva en vehículos eléctricos.

La información detallada por Donut Lab resalta que, mientras muchas soluciones de estado sólido requieren condiciones de compresión o presentan cambios de volumen de hasta un 15-20% durante los procesos de carga y descarga, la tecnología Donut se distingue por mantener su desempeño sin recurrir a tales exigencias. Estos datos, avalados por los resultados obtenidos en el Technology Research Centre VTT, pretenden posicionar a la batería Donut como una alternativa viable y eficiente frente a las actuales limitaciones tecnológicas de las baterías tradicionales.

El medio Donut Lab sostuvo que la serie de análisis buscó evidenciar tanto la rapidez en los ciclos de recarga como la estabilidad térmica, aspectos fundamentales para aplicaciones en vehículos eléctricos donde la seguridad y el aprovechamiento eficiente de la energía resultan prioritarios. Tanto el aprovechamiento de la capacidad como la posibilidad de reducir el tiempo de recarga podrían representar ventajas determinantes de cara a la adopción y escalabilidad de esta tecnología.