De Miguel (Cepyme) avisa de la "incertidumbre" arancelaria de EE.UU. y su impacto para las pymes

Empresas pequeñas y medianas han tenido que tomar decisiones significativas a raíz de los constantes cambios en la política arancelaria de Estados Unidos, incluyendo el desvío de exportaciones o la búsqueda de mercados alternativos, de acuerdo con declaraciones de la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel. Tal como informó RTVE y recogió Europa Press, De Miguel destacó que la reciente introducción de nuevas tasas del 15 % por parte de la Casa Blanca, adoptada tras la revocación de numerosos aranceles establecidos por la administración Trump, intensifica la incertidumbre y complica considerablemente la planificación y adaptación de las pymes españolas interesadas en acceder al comercio exterior estadounidense.

De Miguel explicó a RTVE que estas modificaciones en la política comercial estadounidense dificultan a las pequeñas y medianas empresas la elaboración de una estrategia a largo plazo. Según consignó el medio, la dirigente señaló que los cambios frecuentes y la falta de previsibilidad en las decisiones arancelarias impiden a las pymes reaccionar con la misma agilidad que demuestran las grandes compañías internacionales, que suelen contar con recursos y estructuras que les permiten afrontar este tipo de fluctuaciones normativas.

La presidenta de Cepyme remarcó que el reciente fallo del Tribunal Supremo de EE.UU., que anuló una parte sustancial de los gravámenes implementados por la anterior administración, desencadenó la reacción de la Casa Blanca al presentar un nuevo paquete de tarifas globales del 15 %. Según publicó Europa Press, De Miguel subrayó que este contexto genera “muchísima complicación” para las pymes, que frecuentemente carecen de la capacidad de respuesta necesaria para afrontar repentinos cambios regulatorios en mercados internacionales clave.

En la misma entrevista, se le consultó si las empresas españolas estarían dispuestas a solicitar compensaciones a Estados Unidos por las pérdidas económicas derivadas de la política arancelaria previa. La líder de Cepyme reconoció que esta medida representa “una alternativa más”, aunque puntualizó que aún es necesario esperar a la evolución de los procesos legales en territorio norteamericano. RTVE recogió su afirmación de que algunas grandes empresas probablemente actúen en este sentido, dado que muchas suelen liderar esta clase de iniciativas, pero también reconoció la posible utilidad de esa vía para numerosas pymes españolas que ya se han visto obligadas a redirigir operaciones, o directamente interrumpir sus exportaciones a dicho país.

Al mismo tiempo, De Miguel recordó que la Unión Europea se encuentra en el proceso de identificar y establecer nuevos mercados alternativos ante la dificultad creciente de acceder a Estados Unidos. Entre los destinos destacados figuran India y los países que integran el bloque Mercosur. Según detalló el medio RTVE, la dirigente empresarial remarcó que el acuerdo con Mercosur representa una “oportunidad” para las pymes, aunque enfatizó la importancia de negociar las denominadas “cláusulas espejo”. De Miguel precisó que estas condiciones resultan clave para garantizar que las empresas europeas y de Mercosur compitan bajo reglas equiparables en aspectos sociales, medioambientales y regulatorios.

Cepyme, bajo el liderazgo de De Miguel, ha mantenido un seguimiento de las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas al interactuar con mercados sujetos a cambios legislativos y comerciales abruptos. Según lo recogido por Europa Press, la organización ha destacado la importancia de construir redes de comercio internacional resistentes a fluctuaciones normativas y económicas, reforzando las capacidades de las pymes para diversificar destinos de exportación y reducir el impacto de alteraciones regulatorias externas.

Por otra parte, la presidenta de Cepyme advirtió que la complejidad regulatoria y la falta de estabilidad en los mercados estratégicos pueden llevar a la reducción de oportunidades de expansión y al aumento de costes para las empresas de menor tamaño. De Miguel explicó a RTVE que las pymes deben afrontar cargas administrativas y costes adicionales cuando se producen variaciones en los aranceles, alteraciones que, en muchos casos, afectan directamente su viabilidad en el mercado internacional.

Así, la organización empresarial insiste en la necesidad de reforzar el marco de negociación comercial a nivel comunitario, de modo que las pequeñas y medianas empresas puedan encontrar alternativas viables para compensar la volatilidad en plazas extranjeras. RTVE y Europa Press señalaron los esfuerzos de la Unión Europea para concretar acuerdos como el de Mercosur, mientras se mantiene la incertidumbre por el impacto futuro de las nuevas tarifas estadounidenses y la posibilidad de litigios internacionales en busca de compensación por las pérdidas sufridas por las empresas españolas.