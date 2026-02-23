Agencias

Collboni pide respetar a los demás y al "espacio común", tras los incidentes por los 'therians'

Tras los enfrentamientos y arrestos ocurridos durante una concentración en Barcelona convocada por jóvenes con máscaras de animales, Jaume Collboni subraya que solo serán permitidas las protestas pacíficas bajo la premisa del respeto mutuo y el orden público

Al concluir la convocatoria en el Arc de Triomf de Barcelona, donde un grupo de jóvenes identificados por el uso de máscaras de animales se reunió tras una cita difundida en redes sociales, el evento degeneró en altercados que llevaron a la detención de cinco personas por desórdenes públicos. Según consignó el medio, este hecho llevó a la reacción inmediata del alcalde Jaume Collboni, quien se manifestó en rueda de prensa sobre la necesidad de salvaguardar el respeto a los otros y al espacio común.

De acuerdo con la información publicada por la plataforma, Collboni afirmó que el gobierno municipal sostiene la defensa de toda expresión de manifestación pacífica. Subrayó que la administración acepta la diversidad de formas en que la ciudadanía opta por reunirse o manifestarse, siempre y cuando tales acciones se realicen sin perturbar la convivencia ni el orden. “Cada uno puede expresarse como lo considere, siempre respetando a los demás, siempre respetando el espacio común y, por tanto, de forma pacífica y ordenada”, declaró Collboni, según reportó el medio.

La concentración, originada a través de las redes sociales y convocada por un colectivo de jóvenes conocidos popularmente como ‘therians’, atrajo a numerosos espectadores. El término ‘therians’ se refiere a personas que se identifican con características animales, quienes para la ocasión acudieron con máscaras que representaban distintas especies. Tal como relató la plataforma informativa, las autoridades identificaron desde un principio la naturaleza del encuentro, pero la magnitud de la afluencia de personas dificultó el control del espacio, lo que derivó en altercados y desórdenes entre algunos asistentes.

El medio detalló que la presencia policial, conformada por efectivos de la Guardia Urbana y de los Mossos d’Esquadra, se activó cuando la situación en la zona mostró signos de riesgo para la seguridad y la convivencia. Los incidentes culminaron en la intervención de las fuerzas del orden y la detención de cinco personas, a quienes se atribuyen conductas relacionadas con la alteración del orden público.

Collboni, en sus declaraciones recogidas por el medio, remarcó la separación clara entre manifestaciones legítimas y actuaciones que comprometen el bienestar colectivo o la integridad de los espacios públicos. “Cuando no es así, es cuando debemos intervenir y es lo que hemos hecho, con la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra”, aseguró el alcalde, enfatizando la obligatoriedad de tomar medidas en situaciones en las que el respeto y el orden no predominan.

Según informó la plataforma, el Ayuntamiento de Barcelona ha reiterado su política de facilitar el ejercicio del derecho de reunión, siempre dentro del marco de la convivencia ciudadana. Los incidentes de este sábado abren una reflexión dentro del gobierno municipal sobre el papel de las plataformas digitales en la generación de este tipo de convocatorias masivas, así como sobre la capacidad de anticipación y respuesta ante concentraciones espontáneas que puedan derivar en episodios de tensión social.

El episodio en Arc de Triomf se suma a otros eventos recientes en los que la viralidad de redes sociales propicia movilizaciones con asistencia masiva, lo que supone nuevos retos tanto para la gestión del espacio público como para las autoridades encargadas del orden. Como ha quedado reflejado por el medio, la municipalidad sostiene la premisa de que solo existe cabida para el ejercicio pacífico del derecho a manifestarse, subrayando la importancia del respeto recíproco como condición indispensable para preservar la convivencia.

