Bruselas opta por esperar a recibir "aclaraciones" de EEUU sobre aranceles antes de decidir respuesta

El portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Olof Gill, afirmó en una rueda de prensa en Bruselas que el bloque comunitario necesita claridad total para evaluar adecuadamente los efectos de los nuevos aranceles anunciados por Estados Unidos sobre la relación comercial bilateral. Según indicó Europa Press, Gill reiteró que la Unión Europea solicitó a Washington explicaciones detalladas acerca del alcance y la compatibilidad de los aranceles del 15% anunciados por el expresidente Donald Trump, que reemplazan a los que los tribunales estadounidenses anularon recientemente.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la Comisión Europea mantiene su postura de no avanzar en posibles represalias ni en la continuación del acuerdo comercial bilateral hasta recibir todas las aclaraciones solicitadas a las autoridades estadounidenses. Bruselas no define qué posición adoptará hasta conocer el impacto concreto de las medidas estadounidenses en la tregua arancelaria vigente entre ambas partes, negociada durante el verano anterior. El portavoz Gill subrayó que el cumplimiento de lo pactado es la vía para garantizar seguridad y estabilidad jurídica a empresas tanto europeas como estadounidenses, y agregó que el compromiso del bloque comunitario con el diálogo permanece intacto.

El fin de semana previo, el Ejecutivo comunitario distribuyó un comunicado señalando que había transmitido a Estados Unidos la solicitud formal de explicaciones y expresó dudas sobre la conformidad de los nuevos aranceles con la tregua comercial alcanzada. Según consignó Europa Press, el documento instó a respetar el acuerdo recíproco que estableció un tope del 15% en los aranceles aplicados a productos europeos, condición que llevó a la Unión a desistir de medidas contraofensivas mientras la otra parte cumpliera los términos acordados.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, se reúne este mismo día en Bruselas con los embajadores de los veintisiete Estados miembro para tratar la cuestión y definir eventuales próximos pasos, reunión que se celebra a puerta cerrada, según detalló Europa Press. Sefcovic actúa como portavoz de la Unión y de sus Estados miembro en asuntos de política comercial, y la convocatoria se produce un mes después de un episodio de tensiones por Groenlandia que ya había puesto en entredicho la continuidad del acuerdo comercial.

Según indicó el medio, en aquella ocasión las fricciones sobre Groenlandia llevaron al Parlamento Europeo a suspender temporalmente el proceso de ratificación del pacto tras la amenaza de la administración estadounidense de imponer aranceles adicionales a países europeos por operativos militares en la isla ártica. Esa amenaza se retiró posteriormente, lo que permitió retomar los trámites para validar las normativas esenciales que sustentan el acuerdo bilateral.

Actualmente, la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, responsable de tramitar el procedimiento de ratificación, evalúa nuevamente la posibilidad de suspender dicha ratificación como respuesta a los últimos acontecimientos. Europa Press reportó que los eurodiputados discuten por estas horas, a puerta cerrada, esta eventual suspensión de la validación parlamentaria.

El bloqueo temporal de la ratificación tiene efectos sobre la certidumbre jurídica de las empresas que mantienen intercambios comerciales entre ambas regiones e introduce dudas sobre los siguientes pasos en la relación bilateral, en un escenario marcado por la falta de información clara sobre el impacto real de los nuevos aranceles.

Europa Press indicó que existe preocupación entre los distintos actores políticos y económicos de la UE, pues la falta de claridad sobre las nuevas políticas comerciales de Estados Unidos complica la capacidad del bloque para definir estrategias de respuesta o salvaguardar sus intereses comerciales en igualdad de condiciones.

La posibilidad de activar el llamado mecanismo anticoerción se consideró el mes anterior como respuesta a amenazas económicas relacionadas con Groenlandia. Aunque ese recurso no se formalizó entonces, sigue sobre la mesa ante la reaparición de medidas arancelarias imprevistas y falta de transparencia respecto a su alcance.

De acuerdo con Europa Press, los contactos diplomáticos entre la Comisión Europea y sus homólogos estadounidenses continúan en curso a la espera de respuestas formales que permitan a los gobiernos europeos tomar decisiones informadas sobre las relaciones comerciales binacionales.

Diversos sectores del Parlamento Europeo siguen analizando el escenario con el objetivo de salvaguardar los intereses económicos del bloque y asegurar la aplicación de acuerdos alcanzados previamente, aún cuando persista la incertidumbre sobre los pasos futuros de la administración estadounidense y la respuesta institucional de la Unión Europea.