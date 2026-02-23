(AMP) Aerolíneas internacionales, entre ellas Iberia, flexibilizan condiciones a México por los disturbios

Las aerolíneas internacionales, incluyendo algunas mexicanas y la española Iberia, han suspendido o flexibilizado sus vuelos hacia México tras la ola de disturbios desatada en el país tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En concreto, Iberia ha ofrecido a sus clientes la flexibilización de los billetes para viajar al país ante estas circunstancias, según han confirmado fuentes de la compañía a Europa Press.

Compañías como las estadounidenses United, Southwest y Alaska han avisado a sus clientes sobre la cancelación de sus vuelos para este lunes hacia Puerto Vallarta, Guadalajara y Manzanillo.

Por su parte, Air Canada ha escrito en su cuenta de 'X' que "la situación de seguridad en Puerto Vallarta continúa y las autoridades locales han emitido una orden de confinamiento", por lo que las conexiones desde y hacia esta ciudad se cancelan.

WestJet ha optado por flexibilizar sus vuelos hacia Puerto Vallarta, Guadalajara y Manzanillo ante posibles dificultades. "Todos los clientes que viajen a México con WestJet en los próximos días están avisados de controlar el estatus del vuelo antes de dirigirse al aeropuerto", escribió en sus redes sociales.

Aeroméxico también ha optado por cancelar sus vuelos debido a los disturbios, mientras que la mexicana Viva Aerobus ofrece la posibilidad a sus clientes de cambiar de vuelo sin coste o el reembolso de conexiones hacia Guadalajara y Puerto Vallarta para este lunes.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico, que controla gran parte de los aeropuertos de México, informó el pasado domingo de la suspensión de todas las operaciones comerciales del Aeropuerto Internacional de Manzanillo "por decisión de las líneas aéreas" pese a no registrar afectaciones en sus instalaciones.

Las cancelaciones tienen lugar después de una jornada de disturbios en los estados de Jalisco, Tamaulipas, zonas de Michoacán, Guerrero y Estado de Nuevo León derivada de la muerte de 'El Mencho' en una operación militar en la que han muerto al menos otros seis integrantes del grupo.