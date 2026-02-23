Agencias

(AMP) Aerolíneas internacionales, entre ellas Iberia, flexibilizan condiciones a México por los disturbios

Guardar

Las aerolíneas internacionales, incluyendo algunas mexicanas y la española Iberia, han suspendido o flexibilizado sus vuelos hacia México tras la ola de disturbios desatada en el país tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En concreto, Iberia ha ofrecido a sus clientes la flexibilización de los billetes para viajar al país ante estas circunstancias, según han confirmado fuentes de la compañía a Europa Press.

Compañías como las estadounidenses United, Southwest y Alaska han avisado a sus clientes sobre la cancelación de sus vuelos para este lunes hacia Puerto Vallarta, Guadalajara y Manzanillo.

Por su parte, Air Canada ha escrito en su cuenta de 'X' que "la situación de seguridad en Puerto Vallarta continúa y las autoridades locales han emitido una orden de confinamiento", por lo que las conexiones desde y hacia esta ciudad se cancelan.

WestJet ha optado por flexibilizar sus vuelos hacia Puerto Vallarta, Guadalajara y Manzanillo ante posibles dificultades. "Todos los clientes que viajen a México con WestJet en los próximos días están avisados de controlar el estatus del vuelo antes de dirigirse al aeropuerto", escribió en sus redes sociales.

Aeroméxico también ha optado por cancelar sus vuelos debido a los disturbios, mientras que la mexicana Viva Aerobus ofrece la posibilidad a sus clientes de cambiar de vuelo sin coste o el reembolso de conexiones hacia Guadalajara y Puerto Vallarta para este lunes.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico, que controla gran parte de los aeropuertos de México, informó el pasado domingo de la suspensión de todas las operaciones comerciales del Aeropuerto Internacional de Manzanillo "por decisión de las líneas aéreas" pese a no registrar afectaciones en sus instalaciones.

Las cancelaciones tienen lugar después de una jornada de disturbios en los estados de Jalisco, Tamaulipas, zonas de Michoacán, Guerrero y Estado de Nuevo León derivada de la muerte de 'El Mencho' en una operación militar en la que han muerto al menos otros seis integrantes del grupo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un total de 65 presos han sido ya excarcelados en Venezuela tras la aprobación de la ley de amnistía

Desde la aprobación del nuevo marco legal en la Asamblea Nacional, organizaciones defensoras de derechos humanos reportan la liberación de decenas de personas bajo custodia judicial, mientras persisten protestas y huelgas ante reclamos de cobertura limitada

Un total de 65 presos

Gemma Camacho responde a Tamara Gorro: "Yo estoy aquí por mis estudios, tú por buscar pareja en televisión"

Gemma Camacho responde a Tamara

Un español, entre los nominados por la NFL a 'Aficionado Internacional del Año 2025'

Cristian Saban Carretero, procedente de Cádiz y elegido por los Chicago Bears como su fanático destacado, figura entre quienes aspiran a ser reconocidos en el NFL Draft 2026, donde se desvelará el galardonado del certamen internacional

Un español, entre los nominados

Dreame prepara su expansión para 2026, apostando más allá de la limpieza inteligente para dar paso al ecosistema del hog

La firma china ha anunciado su hoja de ruta para el próximo año, impulsando su presencia en la Península Ibérica, lanzando nuevos electrodomésticos y abriendo puntos de venta propios, con el objetivo de liderar el entorno tecnológico doméstico conectado

Dreame prepara su expansión para

El MWC 2026 abordará siete tendencias que definirán el futuro del sector 'telco', según Nae (Minsait)

La cita "la resiliencia de las redes de telecomunicaciones y del negocio en general va a ser clave" resume el enfoque estratégico de la próxima edición, marcado por inteligencia artificial, nuevas arquitecturas y automatización, según consultores de Minsait

El MWC 2026 abordará siete