Alejandra Rubio, al límite con Laura Matamoros: "¿Defender a mi pareja es amenazar a alguien?"

Según consignó el medio Telecinco, Alejandra Rubio cuestionó en su última aparición televisiva el motivo por el cual su versión de los hechos en la disputa familiar entre Laura Matamoros y Carlo Costanzia recibe menos crédito que la relatada por Laura. Durante la emisión de ‘El tiempo justo’, Rubio afirmó que siempre se le otorga mayor verosimilitud al testimonio de su prima política, manifestando su necesidad de que su relato también sea escuchado de manera imparcial. En su intervención, la hija de Terelu Campos rechazó cualquier sugerencia sobre su responsabilidad en la ruptura entre los primos y defendió su derecho a respaldar a su pareja sin que se interprete como una amenaza hacia terceras personas.

De acuerdo con la cobertura brindada por Telecinco, la controversia comenzó a raíz de una entrevista realizada a Laura Matamoros en el programa ‘¡De Viernes!’, donde relató un encuentro tenso en un coche con Carlo Costanzia. Matamoros describió esa conversación como “muy violenta” y aseguró haberse sentido “coaccionada” y “muy mal”. Según su versión, Carlo le reprochó sus intervenciones en televisión, le pidió que dejara de hablar de su familia en público y aludió a la posibilidad de divulgar información delicada del entorno familiar si ella no modificaba su postura. Este episodio habría marcado un antes y un después en la relación familiar, según declaró la influencer.

En respuesta, Alejandra Rubio intervino para aclarar su perspectiva acerca de los hechos y el rol que se le atribuye en el conflicto. “Lo importante es que ella me hace culpable de esto en parte, ella es la primera que me mete a mí desde el minuto uno”, explicó Rubio, asegurando que no suele involucrarse en problemas ajenos y que cualquier participación que haya tenido fue para apoyar a su pareja. Rubio subrayó que “defender a mi pareja no es amenazar a nadie”, rechazando la utilización reiterada del término “amenaza” en su contra. "A mí que sigáis usando la palabra 'amenazar' me parece muy fuerte, y que se me haga responsable a mí", afirmó durante su intervención televisiva.

El medio Telecinco reportó que Rubio también manifestó sorpresa ante el tratamiento que han dado algunos programas de televisión al conflicto. Dijo que la distancia entre los primos no tiene relación con su llegada a la vida de Carlo y argumentó que la familia ya tenía una dinámica distante desde antes. Rubio señaló que su entorno suele estar integrado por personajes públicos, por lo que considera ilógico que se le atribuya la causa del desencuentro simplemente por dicha condición.

En cuanto al episodio en el vehículo, Rubio consideró que se trató de una discusión familiar con un nivel de tensión acorde a una diferencia de opiniones, y no de una escena violenta como la descrita por Matamoros. “Puede ser que él haya dicho: habla de tu familia y no de la mía, que yo también puedo contar cosas”, expresó Rubio, contextualizando el intercambio como parte de un enfrentamiento verbal y no como una amenaza explícita.

En relación con las múltiples apariciones públicas hablando del tema, Rubio remarcó que solo ha visto a Diego Matamoros y Laura Matamoros extendiendo su versión de los hechos en diferentes medios, mientras que, a su juicio, Carlo Costanzia no ha hecho declaraciones públicas sobre otras personas y siempre mantuvo su reserva. Tal como publicó Telecinco, Rubio defendió la posibilidad de resolver el conflicto, al tiempo que reconoció que su pareja está “muy dolido” por el nivel de exposición mediática y por cómo se ha presentado el conflicto en la televisión.

El detonante que apunta Alejandra Rubio se produjo, según relató, cuando tras la entrevista en ‘¡De Viernes!’ junto a Carlo, comprobó que la conversación en el coche se había convertido en argumento recurrente para cuestionar y desprestigiar a Carlo en diferentes espacios televisivos. Rubio consideró que la intervención de Laura Matamoros no solo afecta a Carlo, sino que, al mencionar a Carlo Costanzia padre, introduce a personas ajenas a la problemática. En palabras de Rubio, “Carlo padre no le toca absolutamente nada a Laura”, marcando un límite sobre hasta dónde deberían llegar las referencias familiares en la disputa.

Según informó Telecinco, Rubio insistió en que el origen del conflicto reside en las primeras declaraciones públicas de Matamoros en ‘Espejo Público’ y en la manera en la que estos enfrentamientos se han expuesto desde un único punto de vista. Considera que el relato mediático se ha intensificado y ha dado lugar a una imagen negativa de ella y de Carlo como personas que generan conflictos y amenazas de manera sistemática, algo que niega de forma rotunda.

Rubio concluyó su participación televisiva reivindicando su derecho a defender a quienes considera su familia y criticando la construcción mediática de una imagen conflictiva sobre ella y su entorno. Sostuvo que la interpretación de los hechos ha quedado condicionada por la perspectiva dominante en las intervenciones públicas, y subrayó la importancia de que su versión cuente con el mismo espacio y relevancia en el debate público sobre este enfrentamiento familiar.