Agencias

Albanese traslada a Starmer el respaldo de Australia a sacar al expríncipe Andrés de la línea sucesoria

Guardar

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha trasladado a su homólogo en el Reino Unido, Keir Starmer, en un carta que su Gobierno apoyaría eliminar al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor de la línea sucesoria al trono británico.

"Estas son unas acusaciones graves y los australianos se las toman en serio", ha asegurado Albanese en la referida misiva publicada este lunes por la cadena de televisión australiana ABC, donde manifiesta estar de acuerdo con el rey Carlos III de Inglaterra en que ahora "la ley debe seguir su curso completo", amén de llevarse a cabo una investigación "completa, justa y adecuada".

Este pronunciamiento por parte de Albanese lo convierte en el primer líder de los miembros de la Commonwealth en confirmar su respaldo a una medida para eliminar al expríncipe de la línea sucesoria.

Actualmente, el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del monarca de Inglaterra, ocupa la octava posición en la línea de sucesión al trono, tras los príncipes Guillermo y Enrique y sus hijos. Todo ello, pese a haber sido despojado de sus títulos, incluyendo el de "príncipe", al calor de las acusaciones contra él por sus supuestos lazos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

En los últimos días, varios políticos del Reino Unido han instado a la Administración de Starmer a impulsar una ley para eliminar a Mountbatten-Windsor de la línea sucesoria.

Por su parte, parlamentarios australianos ya formularon el año pasado esta misma petición, tras la publicación de las memorias de Virginia Giuffre, uno de los rostros más visibles de las supervivientes de los abusos sexuales perpetrados por Epstein, que se suicidó el pasado abril.

No obstante, eliminar al expríncipe requeriría llevar a cabo consultas y cerrar acuerdos con otros territorios de la Commonwealth que respetan la monarquía británica, Australia inclusive.

El pasado jueves, Andrés Mountbatten-Windsor fue arrestado, en su casa de Sandringham por la Policía del Valle del Támesis, cuerpo de seguridad al que pertenece Windsor, en el marco de las investigaciones por sus lazos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto.

Alrededor de once horas después de su arresto, el expríncipe fue puesto en libertad, mientras que las investigaciones continúan en curso.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

AV. UEFA suspende provisionalmente un partido a Prestianni por los presuntos insultos racistas a Vinícius Jr

AV. UEFA suspende provisionalmente un

Zelenski propone fijar el sistema de misiles 'Oreshnik' en Bielorrusia como "objetivo legítimo" de la OTAN

El mandatario ucraniano instó a la alianza atlántica a considerar el arsenal ruso instalado en territorio bielorruso como amenaza directa, subrayando que el respaldo tecnológico y logístico de Minsk representa un grave peligro para la seguridad regional y europea

Zelenski propone fijar el sistema

GSK lanza una campaña para visibilizar el herpes zóster, un virus al que son susceptibles el 90% de españoles

GSK lanza una campaña para

VÍDEO:Conseller de Medio Ambiente defiende que no se tomaran medidas preventivas porque no se preveía dana "tan grave"

Vicente Martínez Mus, vicepresidente de la Generalitat Valenciana, justificó ante el Congreso la ausencia de acciones extraordinarias el día de la riada al afirmar que no se anticipó la magnitud del desastre que causó 230 fallecidos en Valencia

VÍDEO:Conseller de Medio Ambiente defiende

Trump vuelve a cargar contra el Supremo: "Hizo un gran trabajo para las personas equivocadas"

Tras el fallo adverso sobre sus políticas de tarifas, el mandatario estadounidense intensifica sus descalificaciones a los magistrados y alerta sobre futuras decisiones que, según él, podrían beneficiar a potencias extranjeras y debilitar intereses nacionales

Trump vuelve a cargar contra