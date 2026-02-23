Agencias

Al menos tres muertos y cuatro heridos en ataques rusos en Odesa y Zaporiyia

Al menos tres personas han muerto y otras cuatro han resultado heridas en un nuevo ataque con drones perpetrado por el Ejército de Rusia contra distintos puntos en las provincias ucranianas de Odesa, el sur del país, y de Zaporiyia, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, según han denunciado las autoridades.

El gobernador de Odesa, Oleg Kiper, ha apuntado en un breve mensaje en redes sociales que son dos las víctimas mortales en esta provincia, dos hombres de 20 y 45 años, mientras que los damnificados son tres personas de entre 23 y 45 años. Asimismo, ha precisado que dos de estos se encuentran en estado grave, si bien todos están recibiendo tratamiento médico.

El ataque ha dañado fábricas y almacenes, edificios administrativos y un concesionario de vehículos, y ha provocado incendios, si bien estos han sido rápidamente extinguidos por los servicios de emergencias.

Mientras, en Zaporiyia, ha muerto un hombre de 33 años y otro de 45 ha resultado herido, según ha confirmado en Telegram su gobernador, Ivan Fedorov, sobre un ataque de Moscú que ha provocado daños en una instalación industrial de la homónima localidad.

