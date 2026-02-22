Una nueva ola de ataques aéreos de Rusia deja al menos cinco muertos Y 15 heridos en Sumi y Kiev

El matrimonio fallecido en Znob-Novhorodske residía a menos de cuatro kilómetros de la frontera entre Ucrania y Rusia y, junto a los dos hermanos que perdieron la vida en el mismo ataque, suma cuatro de las seis víctimas mortales registradas tras el último bombardeo nocturno efectuado por fuerzas rusas. Según informó el diario The Kiev Independent y las autoridades regionales de Sumi, el ataque formó parte de una ofensiva aérea compuesta por casi 350 proyectiles, que incluyó el uso de drones y misiles de diversos tipos sobre el noreste de Ucrania y la región de Kiev.

De acuerdo con lo publicado por The Kiev Independent, el ataque afectó al menos a 14 localidades ucranianas. En Sumi, los bombardeos se concentraron en la capital provincial y provocaron cinco muertes, así como múltiples heridos. Entre las víctimas se encontraba un matrimonio y dos hermanos, todos ellos residentes en Znob-Novhorodske, un municipio próximo a la línea fronteriza. El gobernador regional, Oleh Grihorov, detalló a través de Telegram que los dos hermanos inicialmente sobrevivieron a un ataque perpetrado con “artefactos explosivos” lanzados desde un dron, pero fallecieron posteriormente cuando la ambulancia que los trasladaba fue alcanzada deliberadamente por otro dron ruso. Uno de los jóvenes tenía 17 años, según precisó el gobernador.

En el marco de este ataque, una planta de la multinacional estadounidense Mondelez International, dedicada a la producción de snacks y confitería, sufrió daños tras el impacto de misiles rusos. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado información concreta sobre el alcance de los daños materiales en la instalación. El medio The Kiev Independent consignó que las regiones más afectadas por esta ofensiva fueron Sumi y varios municipios de la provincia de Kiev, donde los bombardeos causaron una víctima mortal y al menos quince personas heridas tras el uso de armamento de alta precisión como misiles balísticos Iskander-M/S-400, misiles antibuque 3M22 Zircon, misiles de crucero y drones de tipo militar.

Las autoridades de Kiev reportaron que la ciudad experimentó varias explosiones durante la madrugada, lo que motivó a activar la alerta aérea en la capital. La primera alarma se produjo a las 03.56 horas (hora local), y tras detectarse el despegue de bombarderos rusos, la alerta se extendió a toda Ucrania a las 04.47 horas (hora local). De acuerdo con los corresponsales sobre el terreno de The Kiev Independent, la primera serie de explosiones se escuchó en torno a las 04.00 horas, y media hora después se detectaron nuevas detonaciones en diversos puntos de la ciudad. El jefe de la Administración Militar de Kiev, Timur Tkachenko, instó a la población a permanecer en refugios hasta que las autoridades levantaran la señal de alarma por ataques balísticos.

Las operaciones rusas contra instalaciones civiles no son un hecho aislado, sino que se inscriben dentro de una campaña militar que se ha prologado desde el inicio de la invasión en febrero de 2022 y que incluye ataques periódicos contra infraestructuras básicas como edificios residenciales y sistemas energéticos. Según informó The Kiev Independent, en la ofensiva de esta jornada se emplearon 345 armas entre drones, misiles de crucero, misiles antibuque y misiles balísticos, lo que evidencia una intensificación de la presión militar sobre distintas regiones de Ucrania.

En paralelo a los ataques rusos sobre territorio ucraniano, se produjeron represalias en la región fronteriza rusa de Bélgorod. El gobernador Viacheslav Gladkov confirmó la muerte de un conductor tras el impacto de un dron ucraniano en el municipio de Volokonovsky. Un segundo dron alcanzó la ciudad de Bélgorod, donde una mujer resultó gravemente herida y, según el gobernador, tuvo que ser sometida a una amputación de pierna a raíz de las lesiones.

El diario The Kiev Independent reportó que las autoridades ucranianas monitorearon de cerca el bombardeo generalizado, así como la respuesta de la defensa aérea. Las ciudades atacadas han experimentado cortes de energía y daños en infraestructuras críticas, aunque todavía no se ha precisado el impacto total de estos nuevos bombardeos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania pusieron especial atención en la actividad aérea rusa, indicando que la ofensiva incluyó operaciones coordinadas con varios tipos de misiles y drones de ataque.

Los habitantes de las zonas afectadas pasaron varias horas bajo alerta aérea y debieron resguardarse en espacios habilitados ante el riesgo de nuevos ataques. Las autoridades locales, citadas por The Kiev Independent, mantienen activos los protocolos de emergencia y suministran atención médica a los heridos, algunos de los cuales se encuentran en estado grave tras los ataques nocturnos.

El entorno de la planta de Mondelez en Sumi permanece bajo supervisión de protección civil, mientras se evalúan los daños y la seguridad de los trabajadores de la instalación. The Kiev Independent puntualizó que el ataque contra la fábrica forma parte de una tendencia de ataques contra proveedores de bienes esenciales y empresas internacionales que operan en Ucrania.

Las consecuencias humanitarias del bombardeo han aumentado la presión sobre las capacidades de respuesta sanitaria en las regiones afectadas, donde los hospitales han recibido a heridos procedentes de distintos municipios, y los servicios de emergencia han debido realizar intervenciones bajo circunstancias de elevado riesgo por la presencia de drones y misiles.

Las autoridades ucranianas mantienen la vigilancia ante la posibilidad de nuevos ataques, al tiempo que la escalada de violencia incrementa la preocupación sobre la seguridad de la población civil y de las infraestructuras críticas. Según consignó The Kiev Independent, los sistemas de defensa antiaérea ucranianos continúan operando de manera ininterrumpida frente a la constante amenaza que representan los ataques combinados de misiles y drones en el noreste del país y en la capital.

Por su parte, las autoridades rusas han reiterado su denuncia de ataques ucranianos en Bielgorod y continúan informando de enfrentamientos en localidades cercanas a la frontera. La dinámica de ataques y contraataques muestra la continuidad y el recrudecimiento del conflicto en la región, con consecuencias directas para la población civil a ambos lados de la frontera, según el análisis sostenido por The Kiev Independent y los comunicados oficiales de los gobiernos involucrados.