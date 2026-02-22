Agencias

Netanyahu negocia un "hexágono" de alianzas internacionales contra los "ejes radicales suní y chií"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este domingo que está preparando un "hexágono" de alianzas internacionales con India y paíss africanos, asiáticos o mediterráneos como Grecia o Chipre para combatir el islamismo "radical".

En declaraciones acompañado de su consejo de ministros, Netanyahu ha dado detalles de esta "visión" de un "sistema entero, básicamente un 'hexágono' de alianzas alrededor o dentro de Oriente Próximo".

"Esto incluye a India, países árabes, países africanos, países mediterráneos (Grecia y Chipre) y países asiáticos que no detallaré por ahora. Lo presentaré de forma organizada", ha prometido el mandatario.

La intención, ha apuntado, es la de crear un "eje de naciones" que "coincidan en la realidad, los desafíos y los objetivos" frente "a los ejes radicales, tanto el "eje radical chií" representado por Irán "al que hemos atacado con fuerza", como el emergente eje radical suní, sin dar más detalles sobre este último aspecto. El sunismo es la confesión más grande del Islam por población y es mayoritario en países como Indonesia, Pakistán, Turquía, Egipto, Afganistán o Arabia Saudí.

"Todas estas naciones comparten una percepción diferente, y nuestra cooperación puede dar grandes resultados y, por supuesto, garantizar nuestro futuro", ha remachado Netanyahu, quien recibirá precisamente el miércoles en Israel al primer ministro de India, Narendra Modi, cuyo país alberga a más de 200 millones de suníes.

