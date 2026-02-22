Agencias

Multitudinaria concentración en Pamplona para rechazar el crimen de Sarriguren

Cientos de personas han participado este domingo al mediodía en una concentración en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona para expresar su rechazo por el asesinato de una mujer el pasado viernes en la localidad de Sarriguren, en un presunto caso de violencia de género.

La movilización ha sido convocada por la plataforma de mujeres contra la violencia sexista de Navarra y se ha desarrollado en silencio durante 15 minutos hasta el sonido de las campanas del Ayuntamiento. En este momento, Iratxe Álvarez y Kenia Cordero, en representación de la plataforma, han leído un comunicado que ha finalizado con los aplausos de los asistentes y algún grito de 'No son arrebatos, son asesinatos'.

Se han desplegado varias pancarta con los lemas 'No a la violencia contra las mujeres' y 'Stop feminicidios'. Además, algunas mujeres han portado carteles con mensajes como 'Nos queremos vivos. El machismo mata' o 'Eraso sexista ez' (No a las agresiones sexistas).

Tras la concentración, en declaraciones a los medios de comunicación, Kenia Cordero ha explicado que el crimen de Sarriguren "es el primero que sucede en nuestro territorio" pero ha recordado que en el conjunto de España, en los últimos días, "ha habido varios asesinatos de mujeres y de sus hijos e hijas".

Ha remarcado que "esto no es un hecho aislado" sino "una repetición del sistema patriarcal en el que nos encontramos, el pacto machista de silencio que hay". En este sentido, ha destacado que "no es nuestro problema, es un problema de los hombres que nos agreden". Por ello, ha interpelado a los hombres a que "rompan sus alianzas, que no rían las gracias a sus amigos, se pongan en serio" y sepan "renunciar" a sus "privilegios".

Por otro lado, ha llamado la atención a las instituciones porque "no hay recursos suficientes para la atención a las mujeres víctimas y a sus familias". "Da igual si denuncias o no denuncias, no hay recursos, está todo saturado", ha criticado Cordero, para reclamar a las administraciones "que de verdad se pongan a trabajar, que doten de recursos, de medidas efectivas". También ha incidido en la necesidad de "hacer mucho hincapié en la educación".

EuropaPress

