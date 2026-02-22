Lagarde pide a EEUU que explique el alcance de los nuevos aranceles: "La gente quiere negocios, no litigios"

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), afirmó que los profesionales del sector económico enfrentan la posibilidad de atravesar nuevas alteraciones en el comercio internacional, después de que estos ya se habían acostumbrado al panorama definido por la reciente guerra arancelaria encabezada por el presidente estadounidense Donald Trump. De acuerdo con CBS, Lagarde se refirió a los desafíos que podrían desarrollarse tras la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que invalidó los aranceles iniciales implementados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), e instó a obtener claridad sobre los nuevos gravámenes anunciados por Trump.

Durante su participación en el programa Face the Nation, Lagarde solicitó a las autoridades de Washington que precisen el alcance y la duración de los aranceles propuestos. Según consignó CBS, la titular del BCE indicó mediante una analogía: “Es un poco como conducir: hay que conocer las normas antes de coger el volante. Ocurre lo mismo en el comercio, y ocurre lo mismo en la inversión”. Insistió además en la necesidad de evitar escenarios donde los agentes económicos tengan que recurrir a procedimientos judiciales para resolver disputas comerciales, y reclamó mayor transparencia en las nuevas medidas. Según reportó CBS, Lagarde expresó: “Es importante conocer las normas y evitar tener que volver a reclamar aranceles porque la gente quiere hacer negocios, no meterse en litigios, así que espero que se aclare y se analice con suficiente detalle para evitar nuevos desafíos y que las propuestas cumplan con la Constitución y la ley”.

El medio CBS detalló que el marco legal de los nuevos aranceles impulsados por la administración de Trump se apoya en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Esta disposición permite al presidente de Estados Unidos establecer gravámenes comerciales de hasta el 15% durante un período inicial de 150 días. Cuando ese plazo vence, la continuidad o extensión de los aranceles requiere el visto bueno del Congreso estadounidense. El cambio de instrumento jurídico se produjo luego del fallo del Tribunal Supremo que dejó sin efecto la validez de las tarifas anteriores dictadas conforme a la IEEPA.

Durante la entrevista, Lagarde también abordó el posible impacto de los cambios en materia comercial en el ambiente económico global. Señaló ante la cadena CBS que los actores del sector ya se habían habituado a un entorno de incertidumbre y fluctuación, y advirtió que la introducción de nuevas acciones sin reglas claras podría exacerbar la situación de inestabilidad para empresas y profesionales. Lagarde expresó su preocupación por que tales modificaciones generen “nuevas disrupciones” en el flujo comercial internacional.

La presidenta del BCE aprovechó el espacio para reiterar su convicción sobre la importancia de reglas precisas y estables que permitan a los mercados funcionar sin obstáculos adicionales. En esa línea, destacó ante CBS que “la gente quiere hacer negocios, no meterse en litigios”. Subrayó la relevancia de que tanto las normas como las propuestas nuevas no solo sean claras, sino también compatibles con la Constitución y las leyes existentes, para evitar que crezcan los desafíos y los conflictos en el contexto de las relaciones comerciales internacionales.

El fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos generó una modificación significativa en las condiciones de aplicación de la política arancelaria de Trump. Según publicó CBS, el dictamen eliminó los efectos de los gravámenes iniciales, lo que llevó a la Casa Blanca a emplear otra herramienta legal para mantener su política comercial. La Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, mencionada por el medio, designa los márgenes y plazos con los que puede actuar el presidente en materia de tarifas y deja en manos del Congreso cualquier extensión posterior al límite original de 150 días.

En otro orden, y de acuerdo con lo publicado por CBS, Lagarde abordó ante las cámaras de la cadena estadounidense las informaciones que circulaban sobre una posible salida anticipada de su puesto antes de octubre de 2027. Resaltó su decisión de permanecer en el BCE hasta cumplir su mandato completo. “Estoy comprometida con una misión, y mi misión es la estabilidad de precios y la estabilidad financiera. Quiero que el euro, del que somos custodios, sea fuerte y esté preparado para el futuro”, declaró la presidenta del BCE al medio estadounidense.

Lagarde también repasó en la entrevista los balances actuales en el panorama europeo bajo su gestión. Según CBS, destacó la convergencia de la inflación hacia el objetivo esperado, la estabilidad del crecimiento económico, y la reducción histórica del desempleo. Evaluó que, si bien el crecimiento es “aceptable”, considera necesario consolidar los logros alcanzados. “La inflación se encuentra en el objetivo, el crecimiento es aceptable, no brillante, pero resiste, y el desempleo está en su nivel más bajo histórico. Pero necesitamos consolidarlo todo. Y mi escenario base es que me llevará hasta el final de mi mandato”, afirmó Lagarde a CBS, recalcando su intención de no abandonar su cargo de manera anticipada.

Finalmente, la presidenta del BCE subrayó la importancia de que las decisiones políticas de cada país sean respetadas y consideró que su “escenario base” sigue siendo finalizar su etapa al frente del organismo en los tiempos previstos. “Los electores de cualquier país del mundo toman sus decisiones, y esas decisiones deben ser respetadas: yo todavía no he terminado”, concluyó la dirigente europea según la transcripción publicada por CBS.