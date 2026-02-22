La alianza Repsol y El Corte Inglés alcanza las 778 tiendas Stop&Go, tras sumar 71 en 2025

Mientras afianza su presencia en las áreas de lavado con 560 centros Klin tras integrar 110 durante el último periodo, Repsol y El Corte Inglés han renovado su alianza comercial con el objetivo de alcanzar 1.000 tiendas de proximidad en las estaciones de servicio de la compañía energética antes de 2028. Según publicó el medio que aportó estos datos, este acuerdo se mantiene vigente hasta 2030 y comprende la apertura de 750 franquicias bajo la marca Stop&Go y 250 bajo el formato Mini Stop&Go, a fin de fortalecer la estrategia ‘non-oil’ de Repsol.

De acuerdo con la información del informe anual de la energética, el número de tiendas en las estaciones de servicio de Repsol llegaba a 778 al cierre de 2025, tras la incorporación de 71 nuevos establecimientos durante el ejercicio pasado. Estas tiendas, que operan bajo las enseñas Mini Stop&Go y SuperCor mini, representan una de las redes de conveniencia más amplias del país en este canal. El medio detalló que, del total, 672 franquicias corresponden al formato Stop&Go, mientras que 106 se integran en la variante Mini, diseñada para superficies menores de 40 metros cuadrados, sin limitar la oferta habitual a pesar de la menor dimensión.

La colaboración entre ambas compañías tiene antecedentes de más de dos décadas, pero fue en 2017 cuando formalizaron el acuerdo para el desarrollo conjunto de la red de proximidad en las estaciones, bajo la marca Supercor Stop&Go. Desde entonces, la expansión no se ha detenido, incluyendo durante la pandemia de 2020, periodo en el que se inauguraron más de 60 nuevas tiendas, reportó el mismo medio de referencia. Repsol y El Corte Inglés aplican, además, promociones y ofertas cruzadas, lo que permite beneficios adicionales para sus clientes y consolida la unión comercial.

Según consignó el medio, El Corte Inglés asume la central de compras de la red, dando acceso a más de 30.000 referencias de alimentación y facilitando el suministro a las diferentes tiendas, a la vez que aporta su experiencia en el sector de la distribución. Esta estructura logística permite ofrecer una gama diversa de productos, aumentando la competitividad de las estaciones de servicio en la venta de artículos de conveniencia.

El crecimiento del área ‘non-oil’ es uno de los focos prioritarios de Repsol, que busca maximizar las oportunidades que ofrece su red de más de 3.250 estaciones en toda España, según datos publicados en el citado informe. La compañía ha fortalecido esta estrategia mediante el establecimiento de alianzas con otras firmas como Amazon, Starbucks, Lizarran, Enrique Tomás y Levaduramadre. El objetivo es aportar valor añadido a los clientes mediante la ampliación de servicios y productos disponibles dentro de sus establecimientos asociados, de acuerdo con la información proporcionada por el medio.

Además de la expansión física de tiendas y áreas de lavado, otro eje estratégico consiste en la digitalización del consumo. El medio informó que la herramienta Waylet, plataforma de pago y fidelización lanzada en 2017, ha experimentado un notable aumento en el volumen de usuarios. Al cierre de 2025, el número de clientes digitales de Repsol se situó en 10,8 millones, con un incremento del 16% respecto al año anterior, y la mayoría de usuarios emplea Waylet para sus compras y gestiones cotidianas.

La renovación del acuerdo hasta 2030 subraya la intención de ambas compañías de consolidar y expandir su modelo de negocio conjunto, que integra tanto la proximidad física como la interacción digital con los consumidores. Tal como detalló el medio, el avance hacia el objetivo de 1.000 tiendas para 2028 coloca a Repsol y El Corte Inglés en una posición destacada dentro del segmento de conveniencia, ampliando la oferta y adaptándose a los hábitos de compra actuales en los puntos de servicio.