Juan Carlos, hermano mayor de 'Gemeliers', da la última hora de su estado de salud: "Están intoxicados"

Juan Carlos Oviedo relató que Jesús y Daniel Oviedo, conocidos artísticamente como 'Gemeliers', permanecieron varias horas bajo observación médica luego de presentar síntomas de intoxicación y secuelas físicas, tras haber sido agredidos con gas pimienta por un grupo que ya ha sido identificado. Según reportó el medio de comunicación que citó la intervención de Juan Carlos en el programa “D Corazón”, el incidente se produjo la madrugada del viernes al sábado, en las afueras de la discoteca 'Vandido', justo después de que los artistas celebraran su cumpleaños en compañía de amigos.

De acuerdo con esta fuente, ambos hermanos fueron trasladados de urgencia al Hospital Gregorio Marañón, donde permanecieron ingresados durante doce horas antes de recibir el alta médica. Durante su estancia hospitalaria, recibieron atención especializada a consecuencia de la exposición al gas y de los golpes sufridos. Según las declaraciones de Juan Carlos, Jesús acababa de ser sometido a una operación ocular y su estado de salud requería especial cuidado, mientras que la pareja de Daniel presentó inflamación en la lengua. Las secuelas del ataque, afirmaron, no se limitaron a lesiones físicas; el daño emocional se manifestó en la persistencia del trauma previo a la agresión, ya que los Gemeliers tenían resistencia a salir a la calle debido a experiencias pasadas.

El medio señaló que el origen del ataque se habría producido cuando Jesús y su pareja ya se encontraban dentro de un taxi, listos para regresar a casa. Un vehículo ocupado por varios desconocidos interceptó su trayecto, profiriendo insultos homófobos, una situación que, según señaló Juan Carlos a “D Corazón”, no resultaba aislada en la experiencia de la familia. Al no recibir respuesta, uno de los agresores extrajo del taxi a la novia de Jesús y la golpeó, seguida de una agresión directa a Jesús. En este contexto, también se recurrió al gas pimienta contra las víctimas.

La grabación de los hechos fue realizada por Natalia, la novia de Jesús, lo que permitió identificar con claridad a los autores materiales. La transmisión de “D Corazón” recogió que la familia ya dispone de registros concretos como videos, información sobre las matrículas de los automóviles involucrados y los perfiles en redes sociales de los agresores. Juan Carlos Oviedo subrayó que, según lo transmitido por sus hermanos, el ataque tuvo un carácter intencionado, planeado por personas que buscaban agredir a los artistas y su entorno, y no se trató de un altercado casual.

Tras el suceso, los Gemeliers y sus parejas recibieron atención de emergencia en el propio lugar, gracias a la intervención de testigos y amigos. Juan Carlos aprovechó su participación en el espacio televisivo para agradecer expresamente la ayuda brindada a los heridos durante los primeros momentos críticos. El medio detalló que los síntomas de intoxicación por el gas afectaron tanto a los artistas como a sus compañeras, y aunque Jesús y Daniel ya se encuentran en su domicilio, persisten las consecuencias físicas, junto con una profunda preocupación por el impacto emocional prolongado derivado de la experiencia vivida.

La fiesta de cumpleaños que precedió al incidente había reunido a varios conocidos del medio artístico, entre los que figuraban Alejandra Rubio y Abraham Mateo, cuyas imágenes previas a la agresión fueron compartidas en redes sociales mostrando un ambiente festivo. El desenlace violento sorprendió tanto a los asistentes como a los seguidores de los Gemeliers, y ha renovado el debate sobre la seguridad en las salidas nocturnas de personajes públicos.

Finalmente, la identificación de los responsables abre la puerta a posibles acciones legales y a una investigación más profunda, según publicó el medio. La familia y los propios artistas esperan que se tomen medidas para esclarecer el incidente y prevenir que situaciones similares se repitan, en un contexto donde la visibilidad pública supone un riesgo adicional para quienes se enfrentan a manifestaciones de violencia por razones personales o relacionadas con su actividad profesional.