Israel retira a su equipo de bobsleigh después de que uno de sus miembros fingiese estar enfermo

Ward Fawarseh, suplente del equipo israelí de bobsleigh, recibió la oportunidad de competir tras una serie de maniobras internas junto a sus compañeros, donde el atleta Uri Zisman declaró de forma falsa encontrarse enfermo para facilitar el cambio de participante durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026. Según publicó The Times of Israel, este acto generó la inmediata retirada del equipo de la competición por parte del Comité Olímpico de Israel (OCI), después de que las autoridades olimpicas detectaran la irregularidad.

De acuerdo con The Times of Israel, la retirada se produjo poco antes de las dos últimas carreras olímpicas programadas para el domingo, tras confirmarse que uno de los miembros del cuarteto masculino había declarado estar enfermo sin estarlo, acción prohibida según las reglas vigentes del certamen. El OCI comunicó al diario que la decisión tenía como origen directo el engaño cometido, señalando que Zisman “mintió a los responsables olímpicos para permitir que su compañero de equipo, Ward Fawarseh, compitiera en su lugar”.

Las reglas internacionales para las pruebas de bobsleigh estipulan que solo se puede insertar a un suplente cuando un titular sufre enfermedad o lesión comprobada. Según informó The Times of Israel, Zisman se sometió a un examen médico y llegó a firmar una declaración jurada atestiguando la supuesta dolencia, con el objetivo de validar el ingreso de Fawarseh. Posteriormente, Zisman reconoció ante el jefe de la delegación que su informe era falso y que no había motivos médicos reales para su sustitución.

El OCI precisó, según consignó el mismo medio, que tras la confesión del atleta anularon el pedido de reemplazo y descalificaron a todo el equipo. En declaraciones recogidas por The Times of Israel, el propio organismo describió el comportamiento del conjunto de bobsleigh como “indebido” y “contrario a la conducta justa y deportiva”, términos que vuelven explícito el rechazo institucional frente al intento de eludir el reglamento.

El piloto del equipo, AJ Edelman, confirmó la retirada a través de una publicación en Instagram, comunicando a sus seguidores la decisión, aunque no ofreció detalles adicionales sobre el incidente. Según la publicación recogida por The Times of Israel, Edelman explicó: “Dado que nuestra posición antes de la última manga estaba prácticamente predeterminada, para nosotros era más importante que nuestro suplente tuviera la oportunidad de competir en los Juegos Olímpicos. El equipo decidió hacer el cambio”, añadió en el mensaje. Edelman añadió que las condiciones bajo las cuales se intentó la sustitución no se correspondían con los requisitos oficiales y, por este motivo, el cuarteto optó por la retirada de la última manga, justo después de alcanzar la 24ª posición en la jornada sabatina.

La decisión del OCI implicó la exclusión total de la delegación de bobsleigh antes de concluir la participación prevista, privando a sus integrantes de cualquier opción de mejorar sus registros o ascender posiciones en el certamen. The Times of Israel detalló que el incidente marcó el final abrupto de la presencia israelí en la disciplina, generando repercusión tanto dentro de la delegación nacional como en el entorno olímpico internacional.

La serie de hechos expuestos muestra la rapidez con que actuó el Comité Olímpico de Israel ante la admisión de la mala conducta, priorizando la observancia de las normas sobre cualquier pretensión deportiva. El equipo de bobsleigh queda marcado por esta descalificación y por el episodio que llevó al retiro forzado, de acuerdo con lo informado por The Times of Israel. Las acciones implementadas por el OCI apuntan, según recogen los medios, a preservar criterios de justicia y transparencia en la competencia olímpica.