Irán detecta "señales alentadoras" en las negociaciones con EEUU

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha destacado este domingo que hay "señales alentadoras" en las negociaciones abiertas con Estados Unidos para abordar el programa nuclear iraní.

"Irán quiere la paz y la estabilidad en la región. Las recientes negociaciones han propiciado un intercambio de propuestas prácticas y han deparado señales alentadoras", ha publicado Pezeshkian en redes sociales.

Pezeshkian también se ha referido a las informaciones sobre un refuerzo de la capacidad militar estadounidense en la región del golfo Pérsico y ha advertido de que están preparados "para cualquier escenario".

"Seguimos observando estrechamente las acciones de Estados Unidos y hemos realizado todos los preparativos necesarios para cualquier escenario potencial", ha resaltado.

Este mismo domingo tanto el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, como el ministro de Exteriores de Omán, país mediador, Badr bin Hamad al Busaidi, han confirmado que las delegaciones de Irán y Estados Unidos se reunirán el jueves en Ginebra.

El pasado jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Irán tiene un plazo de 15 días para llegar a un acuerdo y advirtió de que podrían ocurrir "cosas malas" si no se consigue. Ambas partes se han reunido con mediación de Omán en Mascate el 6 de febrero y en Ginebra el pasado 17 de febrero.

Mientras, proliferan las informaciones sobre un notable incremento de las fuerzas militares estadounidenses en la región de Oriente Próximo, con decenas de aviones de combate, de reabastecimiento en vuelo y buques de guerra.

